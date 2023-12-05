В сети сравнили Флорида-Кис в реальной жизни с кадрами из трейлера GTA 6

После долгого ожидания наконец-то появился первый трейлер одной из самых ожидаемых игр - GTA 6. К сожалению, трейлер слили на несколько часов раньше, что вынудило студию выпустить его раньше, чем планировалось. Не считая этих мелочей, в первую очередь стоит отметить, что визуальное оформление игры оставляет самое приятное впечатление. Похоже, Rockstar Games превзошла сама себя, создав графику, которая выглядит практически так же, как и реальные локации.

В трейлере показано огромное внимание к деталям, а сам он не кажется слишком далеким от реальности. Как и ожидалось, Rockstar Games позволила себе несколько творческих вольностей, добавив в игру свой собственный художественный штрих. Однако каждая часть GTA 6 источает аутентичность и потрясающую графику. В частности, разработчики отлично передали атмосферу Майами-Бич. Сотни детально прорисованных NPC, ведущих свой привычный образ жизни, создают впечатление, что это игра нового поколения с открытым миром и тот факт, что Rockstar Games удалось реализовать это в таких масштабах, впечатляет еще больше.

Тем не менее, игра выйдет только в 2025 году, так что многое может измениться. Пока студия не показала ни одного реального геймплея, из-за чего могут возникнуть сомнения относительно финального результата. Однако пока все, что показано в первом трейлере, выглядит просто умопомрачительно.

Разработчик много лет молчал об игре, и теперь мы понимаем, почему. До релиза осталось два года, и у Rockstar Games есть достаточно времени, чтобы отполировать GTA 6 до состояния самой впечатляющей игры этого поколения.