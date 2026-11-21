Сразу после выхода Grand Theft Auto 6 на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S в социальной сети X разошелся тред от аккаунта make_claude, автор которого представился бывшим старшим инженером движка RAGE в студии Rockstar North. Он заявил, что руководство Rockstar Games уволило его накануне релиза после жалобы на скрытый канал сбора данных, якобы встроенный в каждую запущенную копию игры.

По утверждению разоблачителя, политика конфиденциальности обещает лишь анализ анонимных игровых данных для улучшения будущих продуктов, однако на деле телеметрия поступает во внутреннюю систему издательства Take-Two Interactive под названием Lens. Как утверждается в публикации, этот инструмент с точностью до миллисекунды фиксирует каждое нажатие кнопок, движения стиков, скорость реакции и силу давления на адаптивные триггеры PS5. На основе этих сведений якобы формируется неанонимная сигнатура поведения игрока с привязкой к учетной записи, идентификатору платформы и IP-адресу, из которой выводятся оценки импульсивности, склонности к риску, уровня агрессии, порога терпения и скорости принятия решений под давлением.

Автор поста утверждает, что 3 месяца назад доложил о находке техническому руководителю, но тот назвал сбор сведений расширенной аналитикой для исследования пользовательского опыта и сослался на корпоративный уровень Take-Two. После изучения внутренней документации якобы выяснилось, что Lens передает профили через API дочерней структуре Vantage Analytics, зарегистрированной в штате Делавэр в 2023 году без публичного сайта и открытых вакансий.

Vantage - компания в сфере поведенческого ИИ. Она обучает прогнозные модели на профилях игроков и лицензирует их коммерческим клиентам. В документации конвейера есть неполный список заказчиков: 2 страховые группы, компания по моделированию кредитных рисков, платформа скрининга при найме и брокер рекламных данных.

- автор аккаунта make_claude, назвавшийся экс-инженером Rockstar North

В качестве доказательства пользователь опубликовал снимок экрана ноутбука с письмом в Gmail, якобы отправленным юридическим отделом Take-Two с адреса legal@take2games.com. В тексте уведомления говорится о немедленном увольнении сотрудника за несанкционированный доступ к инфраструктуре Lens и документам Vantage Analytics, копирование архитектуры поведенческого моделирования из среды RAGE и попытку продать эти разработки третьей стороне за 15 млн долларов через зашифрованный канал. Ущерб от инцидента в письме оценен в 350 млн долларов, при этом компания якобы передала материалы в ФБР, пригрозила исками на сумму до 1 млрд долларов и заблокировала рабочее оборудование с требованием вернуть его в течение 48 часов.

Хотя публикация вызвала бурные споры на Reddit и других площадках, пользователи сети быстро нашли в истории ряд серьезных противоречий. В комментариях обратили внимание, что аккаунт make_claude создан всего несколько месяцев назад, зарегистрирован в Албании и ведет записи на китайском языке, хотя его владелец заявляет о работе в шотландской студии Rockstar North. Проверка истории постов показала, что вплоть до релиза Grand Theft Auto 6 автор писал исключительно про нейросети и сервисы вроде Claude, а незадолго до громкого разоблачения рассказывал от первого лица о владении рестораном, создании системы камер наблюдения для него и продаже бизнеса летом.

Скептики также высмеяли саму идею оценивать реальную кредитоспособность или водительские риски по поведению в криминальном экшене, ведь, как иронично заметили участники обсуждения, в этих играх никто не останавливается на красный свет. Кроме того, автор не приложил никаких анонимизированных технических логов или фрагментов кода, а уведомление о передаче дела сотрудника британской студии в американское ФБР, пришедшее на личную почту Gmail с кнопкой краткого пересказа от нейросети, многие сочли инсценировкой. Представители Rockstar Games и Take-Two Interactive не комментировали эти заявления, а в открытых источниках нет подтверждений существования дочерней ИИ-компании Vantage Analytics, связанной с издательством.