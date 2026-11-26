В новом номере авторитетного японского игрового еженедельника Famitsu от 25 ноября 2026 года редакция по традиции представила обзоры актуальных релизов. Согласно системе издания, каждую игру оценивают четыре независимых рецензента по десятибалльной шкале, а их баллы суммируются в итоговый рейтинг с максимумом в 40 пунктов.

Главным триумфатором свежего выпуска стал криминальный экшен Grand Theft Auto 6 от студии Rockstar Games для PlayStation 5 и Xbox Series, вышедший 19 ноября 2026 года. Трое из четырех японских критиков поставили игре высший балл, а четвертый оценил ее на девятку — итоговый результат составил 39 из 40 (10/10/9/10). Несмотря на то что японская пресса исторически сдержанно относится к западным проектам, игры Rockstar Games регулярно получают там высшие оценки: ранее аналогичные 39 баллов от Famitsu зарабатывали GTA 4, Red Dead Redemption и Red Dead Redemption 2, а GTA 5 и вовсе вошла в число редких западных релизов, удостоившихся идеальных 40 из 40.

Помимо блокбастера Rockstar, в свежем выпуске оценили еще два нишевых проекта. Экшен-стратегия Million Depth (Switch, PC) получила 32 балла из 40 (9/8/8/7), а тактический карточный «рогалик» про мехов StarVaders (PS5, Switch, PC) заработал 31 балл (8/8/8/7).

Восторг японских критиков полностью отражает общую реакцию мировой прессы. На агрегаторах Metacritic и OpenCritic средний рейтинг GTA 6 достиг 99 баллов из 100 — тем самым экшен повторил исторический рекорд индустрии, ранее принадлежавший The Legend of Zelda: Ocarina of Time.