В Steam обнаружили подозрительную страницу с названием Grand Theft Auto 6, которая может вводить пользователей в заблуждение. Сервис SteamDB уже пометил приложение как потенциально опасное и призвал игроков не пытаться его покупать или скачивать.

Страница действительно присутствует в магазине Valve, но отыскать её через обычный поиск нельзя — перейти на неё можно только по прямой ссылке. При этом Steam сообщает, что приложение исключено из результатов поиска по запросу издателя.

Оформление страницы тоже вызывает подозрения. На ней нет изображений игры, информации о разработчике и издателе, а в качестве модели распространения указана Free to Play. Кроме того, приложение получило набор пользовательских тегов, которые совершенно не соответствуют ожиданиям от крупного проекта Rockstar Games.

Согласно данным SteamDB, подозрительное приложение зарегистрировано под идентификатором 2869070. Впервые оно появилось в базе ещё 1 марта 2024 года, однако новая активность была зафиксирована только 19 ноября 2026-го. При этом SteamDB располагает лишь частью сведений о продукте: у сервиса нет необходимого токена доступа для получения полной информации.

Представители SteamDB отдельно предупредили, что приложение может быть вредоносным или маскироваться под другой продукт. Поэтому пользователям настоятельно рекомендуют воздержаться от любых попыток приобретения или скачивания.

Любопытно, что подозрительная страница привлекла внимание практически одновременно с выходом Grand Theft Auto VI. Игра стала доступна 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. При этом Rockstar Games до сих пор не объявила дату выхода компьютерной версии.

Пока нет доказательств, что через обнаруженное приложение действительно распространяют вредоносное ПО. Однако его странное оформление, отсутствие официальной информации и предупреждение SteamDB — достаточные причины держаться от него подальше. До появления подтверждений от Rockstar Games игрокам лучше не доверять сомнительным предложениям, связанным с Grand Theft Auto VI.