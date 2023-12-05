В трейлере Grand Theft Auto 6 заметили отсылку на реального Джокера из Майами

Трейлер GTA 6 был выпущен компанией Rockstar Games почти за сутки раньше срока после того, как в сети появилась его утечка. Также стала известна дата выхода игры - 2025 год. И это почти все, что мы имеем на данный момент.

Rockstar Games не раскрыла никаких подробностей игры, оставив фанатам лишь препарировать трейлер в поисках информации. И именно этим фанаты и занялись. Самые очевидные детали, которые можно почерпнуть из трейлера, - это сеттинг Vice City и два главных героя - мужчина и женщина, которых зовут Джейсон и Люсия соответственно. Однако внутри скрыто гораздо больше, чем просто эти важные детали.

В то время как некоторые фанаты были потрясены графикой трейлера и слишком заняты, чтобы обращать внимание на мелкие детали, другие смогли не обращать внимания на графику нового поколения и заметить множество различных деталей. В частности, в трейлере есть отсылка к истории 2017/2018 годов о реальном Джокере из Майями. Для тех, кто не знаком с этой историей, в 2017 году Лоуренс Салливан был арестован, а затем повторно в 2018 году. Его преступления были ничем не примечательны, но он привлек внимание общественности из-за своего сходства с Джокером.

Очевидно, что персонаж в трейлере не очень похож на Салливана, и нет никакой гарантии, что это было намерением Rockstar Games, но множество пользователей восприняли персонажа именно так. Учитывая место действия игры и тот факт, что в трейлере персонаж попадает в новости из-за ареста, кажется вполне очевидным, что это отсылка к Салливану, но, опять же, мы не можем знать наверняка.

Неясно также, является ли этот персонаж просто забавной отсылкой для трейлера или реальным персонажем игры. Зная Rockstar Games и учитывая характер трейлера, можно предположить, что это первое, но, опять же, возможно, что это персонаж, которого мы сможем встретить в игре.