В трейлере Grand Theft Auto 6 заметили отсылку на реального Джокера из Майами

Трейлер GTA 6 был выпущен компанией Rockstar Games почти за сутки раньше срока после того, как в сети появилась его утечка. Также стала известна дата выхода игры - 2025 год. И это почти все, что мы имеем на данный момент.
Rockstar Games не раскрыла никаких подробностей игры, оставив фанатам лишь препарировать трейлер в поисках информации. И именно этим фанаты и занялись. Самые очевидные детали, которые можно почерпнуть из трейлера, - это сеттинг Vice City и два главных героя - мужчина и женщина, которых зовут Джейсон и Люсия соответственно. Однако внутри скрыто гораздо больше, чем просто эти важные детали.
В то время как некоторые фанаты были потрясены графикой трейлера и слишком заняты, чтобы обращать внимание на мелкие детали, другие смогли не обращать внимания на графику нового поколения и заметить множество различных деталей. В частности, в трейлере есть отсылка к истории 2017/2018 годов о реальном Джокере из Майями. Для тех, кто не знаком с этой историей, в 2017 году Лоуренс Салливан был арестован, а затем повторно в 2018 году. Его преступления были ничем не примечательны, но он привлек внимание общественности из-за своего сходства с Джокером.
Очевидно, что персонаж в трейлере не очень похож на Салливана, и нет никакой гарантии, что это было намерением Rockstar Games, но множество пользователей восприняли персонажа именно так. Учитывая место действия игры и тот факт, что в трейлере персонаж попадает в новости из-за ареста, кажется вполне очевидным, что это отсылка к Салливану, но, опять же, мы не можем знать наверняка.
Неясно также, является ли этот персонаж просто забавной отсылкой для трейлера или реальным персонажем игры. Зная Rockstar Games и учитывая характер трейлера, можно предположить, что это первое, но, опять же, возможно, что это персонаж, которого мы сможем встретить в игре.
Да какой это Джокер? Вполне типичный латинский мучачос-бандос из "Мара Сальватручча" или "Латинских королей". Те как раз любят подобную роспись по всему телу, включая под морду лица.
Типа, под ацтеков и майя косят.
Кстати, в пятерке за кадром упоминалась некая "марабунта гранде", как раз аллюзия на "Мара Сальватручча".
Научитесь отличать латиносов от европеоидов, здесь (на реальном и игровом кадрах) обычный белый чел косит хз под кого, но главное что никакой он не предок майа.
Пошла жара сейчас на каждый пиксель будет новость и куча фанатских теорий.
вот вот. щас начнут под лупой рассматривать трейлер. и находить всякую чушь 😂🤣
Осталось только дождаться в этой игре появления мужика из флориды
фрик обычный