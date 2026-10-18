В трейлере GTA 6 нашли отсылку к первой игре серии, которая может раскрыть прошлое Джейсона и Люсии

В новом трейлере GTA 6 поклонники обнаружили любопытную деталь, связывающую игру с самой первой частью Grand Theft Auto. На футболке Джейсона заметили эмблему школы боевой подготовки из Норт-Форт-Лоу — района Нью-Гернси, знакомого игрокам по оригинальной GTA. Эта небольшая отсылка может оказаться важной для понимания прошлого главных героев и того, как они познакомились.

На деталь обратил внимание пользователь X под ником dash_GTA. В одном из эпизодов трейлера Джейсон и Люсия проводят время вместе, сидя на капоте автомобиля. Если присмотреться к одежде Джейсона, можно заметить надпись, указывающую на учебное заведение, связанное с военной подготовкой. Нью-Гернси, в свою очередь, считается игровой версией Нью-Джерси.

Отсылка интересна ещё и потому, что Rockstar редко обращается к самой первой GTA в рекламных материалах. Большинство поклонников привыкли считать отправной точкой современной эпохи серии GTA 3, поэтому появление детали из оригинальной игры стало неожиданным сюрпризом для давних фанатов.

При этом находка может быть не просто пасхалкой. Ранее Rockstar подтвердила, что Люсия родом из Либерти-Сити, расположенного неподалёку от Нью-Гернси. Если Джейсон проходил военную подготовку в этом регионе или вырос там, пути героев могли пересечься задолго до событий GTA 6. Пока неизвестно, когда именно они познакомились и как давно состоят в отношениях.

Разумеется, это лишь теория, основанная на небольшой детали из трейлера. Сама Rockstar пока не объясняла значение надписи на футболке Джейсона. Однако она может оказаться ещё одной подсказкой о его биографии и общей истории с Люсией — подробности которой, вероятно, раскроются уже в самой игре.