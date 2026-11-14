В Xbox Store появился предзаказ GTA 6 за 2000 долларов

Похоже, Rockstar Games решила проверить на прочность не только кошельки геймеров, но и их готовность продать почку ради поездки в Вайс-Сити. В американском Xbox Store обнаружили страницу предзаказа Grand Theft Auto 6 со скромным ценником в 1999,99 долларов.

К сожалению, в комплект за две тысячи долларов не входит настоящий спорткар, вилла на побережье Флориды или личный визит разработчиков к вам домой. Судя по описанию, по наполнению это абсолютно базовое издание: сама игра и бонусный набор Vintage Vice City Pack.

Разгадка этого аттракциона невиданной жадности кроется в первой строчке описания - "Code-in-Box Product". Так в системе Microsoft помечают технические карточки для кодов из физических коробок, которые продаются в обычных магазинах. Обычно такие лоты прячут от посторонних глаз, а чтобы какой-нибудь слишком богатый или невнимательный игрок случайно не купил их напрямую через витрину, на них вешают заградительный ценник в духе "все равно никто не купит".

В этот раз что-то пошло не так, и карточка-призрак вылезла в открытый доступ. Для тех, кто не готов расставаться с парой тысяч долларов ради красивой ошибки модераторов, в соседних вкладках все еще лежат обычные версии по земным ценам: стандартная за 79,99 долларов и Ultimate Edition за 99,99 долларов.