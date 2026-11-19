Grand Theft Auto VI продолжает удивлять игроков необычными возможностями, которые порой оказываются интереснее перестрелок, погонь и ограблений. Одним из таких развлечений стал ремонт собственного дома, позволяющий не только изменить интерьер, но и улучшить отношения между главными героями. Однако для популярного стримера Stable Ronaldo обычная покраска стен неожиданно превратилась в настоящее испытание.

Во время одной из первых трансляций GTA VI стример решил заняться обустройством жилища Джейсона и потратил около 40 минут на тщательную покраску стен. Казалось бы, обычное занятие, но в определённый момент Ronaldo начал всерьёз переживать из-за выбранного цвета, опасаясь, что его решение может не понравиться Люсии.

А вдруг ей не понравится этот цвет? В смысле, синий делает меня похожим на какого-то ребёнка,

— забеспокоился стример, разглядывая результаты своей работы.

В результате, несмотря на потраченные 40 минут, он решил отказаться от первоначального варианта оформления и начать всё заново, чтобы подобрать более подходящий цвет.

Дело в том, что Rockstar Games предусмотрела в GTA VI возможность самостоятельно выбирать краску и вручную окрашивать стены спальни. Более того, обустройство жилища связано с системой отношений Джейсона и Люсии, поэтому даже такие повседневные занятия могут способствовать укреплению романтической связи между персонажами.

Подобные ситуации стали одной из неожиданных особенностей первых часов после выхода GTA VI. Пока одни игроки исследуют криминальные возможности нового открытого мира, другие предпочитают заниматься повседневными делами, обустраивать жильё и развивать отношения между главными героями.

Иронично, что игра, название которой буквально переводится как «Великий угон автомобиля», теперь способна заставить человека потратить почти час на покраску стен, а затем переделать всю работу из-за опасений, что виртуальной девушке не понравится синий цвет.