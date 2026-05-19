Вдыхаем копиум: инсайдер GTA 6 Info сказал, что новый трейлер игры выйдет уже сегодня

Аккаунт GTA 6 Info, известный своими инсайдами по вселенной Grand Theft Auto, выступил с очередным громким заявлением. По данным источника, третий трейлер GTA 6 выйдет уже сегодня, в последний вторник перед финансовым отчётом Take-Two Interactive 21 мая. В конце ролика, якобы, появится надпись "Preorder Now!", после чего стартует кампания предзаказов - либо сегодня, либо 20-21 числа. Инсайдер подчёркивает, что его источник уже не раз точно сливал информацию о GTA 6 в прошлом.

ЭКСКЛЮЗИВ: Rockstar выпускает третий трейлер GTA 6 завтра, который будет продвигать предзаказы. В конце трейлера будет надпись "Оформить предзаказ сейчас!", а сами предзаказы стартуют либо завтра, либо 20/21 числа. Очень надежный источник, который уже правильно сливал информацию о GTA 6 в прошлом, сообщил нам об этом и знает, что это произойдет завтра(сегодня). Завтра - последний вторник перед отчетной конференцией Take-Two 21 числа, так что это определенно возможно

Напомним, что фанаты GTA 6 находятся в состоянии нервного ожидания уже не первую неделю. Основная масса игроков была уверена, что трейлер выйдет в понедельник - накануне публикации этого слуха. Соцсети и форумы буквально кипели от теорий: пользователи анализировали посты Rockstar, перебирали даты и искать скрытые намёки в обновлениях сайта издателя. Однако вчерашний день не принёс ни трейлера, ни официального анонса, что вызвало новую волну разочарования.

Тем не менее, GTA 6 Info продолжает настаивать на своей версии. По его данным, ретейлер Best Buy получил промо-материалы от Rockstar ещё 18 мая, а сама кампания якобы продлится с 18 по 21 мая. Пока же сообщество продолжает строить догадки: многие уже не верят в сегодняшнюю дату, другие же откладывают надежды на 20-е или 21-е мая. Одно ясно точно - каждый новый слух встречается смесью надежды и усталости, а Rockstar по-прежнему хранит молчание.

Согласно ОЧЕНЬ надежному источнику. Кампания предзаказов от Best Buy реальна. (18 мая - 21 мая). 18 мая - это день, когда ретейлеры получили промо-материалы от Rockstar, так как это был подготовительный день. За которым последуют завтра и 20 число перед отчетной конференцией.