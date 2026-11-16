Ведущая Fox News раскритиковала GTA 6 и сделала неожиданное заявление о Люсии

В эфире американского телеканала Fox News обсудили предстоящий выход Grand Theft Auto 6. Одна из ведущих программы Fox & Friends Рэйчел Кампос-Даффи выразила сомнения в том, что игра положительно повлияет на общество, а также неожиданно заявила, что главная героиня Люсия занимается проституцией.

Во время передачи ведущие перечисляли особенности GTA 6, среди которых возможность общаться с неигровыми персонажами и взаимодействовать с животными. Кампос-Даффи прервала коллегу и отметила, что не считает подобную игру хорошим явлением для общества. «Я действительно не думаю, что это пойдет на пользу нашей культуре и обществу. Но посмотрим, что вы скажете после выхода», — заявила она.

Позже ведущие рассказали, что игрокам предстоит управлять двумя главными героями — Джейсоном и Лусией. Услышав имя девушки, Кампос-Даффи назвала ее проституткой. Коллеги пояснили, что Люсия является напарницей Джейсона, вместе с которым участвует в преступных делах, а у игроков, возможно, появится возможность выбрать для нее другой жизненный путь.

Впрочем, никаких подтверждений того, что Люсия занимается проституцией, Rockstar пока не давала. Поэтому заявление ведущей вызвало недоумение у зрителей. При этом сама тема откровенного контента в GTA 6 действительно обсуждается: предыдущие игры серии содержали подобные элементы, и новая часть, судя по всему, продолжит эту традицию.

Обсуждение также напомнило о прежнем отношении Fox News к видеоиграм. Еще в 2000-х годах телеканал неоднократно критиковал индустрию за жестокость и откровенные сцены. В частности, после выхода Mass Effect журналисты Fox News обратили внимание на романтические эпизоды игры, что привело к публичной реакции со стороны Electronic Arts.

GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.