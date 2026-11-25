Одна из ведущих сценаристок Grand Theft Auto 6 Алекса Д’Агостино деактивировала свою страницу в соцсети X 24 ноября 2026 года. Это произошло спустя два дня после того, как в сети развернулась масштабная кампания критики в ее адрес из-за сюжета новой части Grand Theft Auto и старых публикаций в интернете.

Поводом для недовольства стали споры вокруг Grand Theft Auto 6. Некоторые игроки остались разочарованы тем, как в сюжете выстроены романтические и партнерские отношения между главными героями - Джейсоном и Лусией, а также отсутствием ряда привычных для серии свобод в поведении персонажа. Вскоре критика персонализировалась: пользователи обратили внимание на Алексу Д’Агостино, так как незадолго до этого она давала промо-интервью журналу LOVE Magazine, где подробно рассказывала о работе над характером Лусии и о том, как при создании героини вдохновлялась историей собственной матери.

Начиная с 22 ноября пользователи X и Reddit начали искать в открытых источниках информацию о прошлом сценаристки. С помощью веб-архивов они обнаружили ее старый личный блог theyearofalexa.com, который она вела в 2015-2018 годах, публикуя там эссе, стихи и заметки о жизни.

Особый резонанс вызвала статья десятилетней давности с советами о том, как вести себя при первой встрече с друзьями нового бойфренда. Из-за использования слова "boytoy" (мальчик для развлечений) и рекомендаций по управлению вниманием в компании авторы постов обвинили Д’Агостино в том, что она "учит женщин манипулировать мужчинами". Вдобавок к этому в сеть выложили скриншоты ее старых твитов - в частности, ироничные посты со сравнением плохого дня с воспитанием детей и политический контент.

На фоне публикаций на страницу Д’Агостино обрушился поток негативных комментариев и оскорблений. При этом сама Алекса Д’Агостино не делала публичных заявлений, поэтому официально не подтверждено, закрыла ли она страницу самостоятельно из-за давления в сети или сделала это по рекомендации службы безопасности Rockstar Games. Студия Rockstar Games, в которой Д’Агостино до GTA 6 работала над обновлениями для Red Dead Online и GTA Online, ситуацию никак не комментировала.