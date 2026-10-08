Ведущими радиостанций в GTA VI станут Лана Дель Рей, Bad Bunny и Robyn

В преддверии долгожданного выхода Grand Theft Auto VI, намеченного на 19 ноября, продолжают поступать новые подробности об игре. Сегодня студия Rockstar Games раскрыла детали одной из главных «фишек» этой культовой серии — внутриигровых радиостанций и их ведущих.

В эфирную сетку GTA VI войдут: Cocoteo FM — современная латиноамериканская станция под управлением Bad Bunny и RaiNao; AfroBank FM — лучшая африканская музыка от Burna Boy и Palms Trax; Chamber 106.6 — классический метал от Керри Кинга и Тома Арайи из группы Slayer; Flash FM — лучшие поп-хиты в исполнении Robyn и модели Алекс Консани; Dirty South Classics от Trick Daddy и Trina; а также Back Country Radio — станция, посвящённая «бунтарскому кантри», которую возглавят Морган Уоллен, Лана Дель Рей и — что стало, пожалуй, самым неожиданным сюрпризом игры — муж Ланы, Джереми Дюфрен.

RaiNao в комментарии для Pitchfork заявила:

Cocoteo понимает наш вайб, наш сленг, наши вкусы, нашу гордость, наш жизненный опыт, наши традиции и все наши безумные выходки. Для меня огромная честь подарить свой голос GTA VI и сделать это самым лучшим образом: веселясь, воплощая близкий мне по духу персонаж и привлекая всеобщее внимание к нашей культуре, нашей музыке и нашим людям.



Я никогда не была фанатичным геймером, но GTA была одной из моих любимых игр... Гонять на угнанной тачке, врубив музыку на полную и чувствуя, как бурлит адреналин, — это был особый кайф. Просто сносит крышу от мысли, что теперь я стану частью этого опыта.

Rockstar также официально подтвердила давно ходившие слухи – радиостанции можно будет прослушивать вне транспортных средств.

Кроме того, впервые в серии Grand Theft Auto VI появляются подкасты по запросу, которые Джейсон и Лусия могут слушать помимо обычных радиостанций штата Леонида; как радиопередачи, так и подкасты доступны для прослушивания как в транспорте, так и во время пеших прогулок — через новые наушники, подключённые к смартфонам героев.

В сентябре Rockstar раскрыла подробности саундтрека GTA VI, в который вошли 34 композиции, включая оригинальные треки Трэвиса Скотта, Yung Lean, PinkPantheress и других исполнителей.