"Вероятно, она была слишком точная и могла испортить сюрприз" - Take-Two запретила мод для GTA 5 с картой из GTA 6

Моддер Dark Space создавал карту для GTA 5, основанную на утечке о координатах и кадрах официального трейлера GTA 6, и выкладывал геймплейные кадры на YouTube. Его видео и мод попали в отраслевые СМИ в январе, где жаждущие информации поклонники GTA знакомились с фанатским приближением к тому, во что они смогут поиграть официально, когда GTA 6 выйдет.

А на прошлой неделе Dark Space получил уведомление об удалении от YouTube после того, как Take-Two направила запрос из-за авторских прав. Если канал на YouTube получает несколько удалений за нарушение авторских прав, он рискует быть закрытым.

В ответ на это Dark Space удалил все ссылки на скачивание своего мода, несмотря на то, что Take-Two еще не просила его об этом, и опубликовал на своем канале ответное видео, в котором осудил компанию за ее действия и предположил, что это было результатом того, что мод отображает карту GTA 6 "вероятно, слишком точно".

Я ожидал, что это произойдет, основываясь на их прошлых запретах. Я начал работу над проектом, зная, что это возможно, и тот факт, что это произошло, меня не удивляет.

По его мнению, Take-Two набросилась на его мод, потому что он был основан на онлайн-проекте сообщества GTA 6, который использует просочившиеся координатные точки для "идеального" отображения предстоящего виртуального пространства, и в результате мог испортить сюрприз для игроков и интернета в целом.

Это, вероятно, самый большой красный флаг, хотя большая часть работы над моей картой была основана на кадрах из трейлера.

Я думаю, что моя карта могла бы испортить впечатление от их карты, и я это понимаю. Если вы потратили годы на создание удивительного игрового мира только для того, чтобы какой-то ютубер испортил впечатление от формы, размера и вайба карты... Я бы тоже захотел ее удалить.

В итоге проект Dark Space по созданию модов для GTA 6 перестал существовать. И это касается не только видеороликов с ним на YouTube, но и всего проекта.

Они явно не хотят, чтобы этот проект существовал. Так что он не просто под угрозой, он ликвидирован. Нет смысла тратить время на то, что идет вразрез с тем, что они готовы разрешить. Я просто продолжу записывать видео, которые, надеюсь, понравятся людям. Возможно, я больше не буду заниматься модингом GTA 5 по отношению к GTA 6, так как это кажется опасным.

Take-Two уже не раз удаляла фанатские проекты. Недавно на YouTube появился канал, принадлежащий создателям "GTA Vice City Nextgen Edition", которая перенесла мир, сцены и миссии из игры 2002 года Vice City в игру 2008 года GTA 4.

Один из бывших разработчиков Rockstar защитил действия компании, заявив, что и Take-Two, и Rockstar защищают свои бизнес-интересы.

"Take2/R* - коммерческая компания", - написал в твиттере бывший технический директор Rockstar Games Оббе Вермей. Они будут удалять моды, которые мешают их деловым интересам". "Мод VC NextGen Edition для GTA4 напрямую конкурирует с Definitive Edition. Проект Либерти-Сити (GTA4 на движке GTA5) будет мешать возможному ремастеру GTA4. (Не знаю, работают ли они над этим. Думаю, должны).

Нет смысла злиться по этому поводу. Это то, что должны делать компании. Лучшее, на что мы можем надеяться, - это то, что они разрешат моды, которые не будут мешать их бизнесу. Как, например, DCA3 (GTA3 для Dreamcast). Вроде бы, в последнее время они порядочно относятся к тому, чтобы позволить этим проектам продолжаться.