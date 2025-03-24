"Вероятно, она была слишком точная и могла испортить сюрприз" - Take-Two запретила мод для GTA 5 с картой из GTA 6

Моддер Dark Space создавал карту для GTA 5, основанную на утечке о координатах и кадрах официального трейлера GTA 6, и выкладывал геймплейные кадры на YouTube. Его видео и мод попали в отраслевые СМИ в январе, где жаждущие информации поклонники GTA знакомились с фанатским приближением к тому, во что они смогут поиграть официально, когда GTA 6 выйдет.
А на прошлой неделе Dark Space получил уведомление об удалении от YouTube после того, как Take-Two направила запрос из-за авторских прав. Если канал на YouTube получает несколько удалений за нарушение авторских прав, он рискует быть закрытым.
В ответ на это Dark Space удалил все ссылки на скачивание своего мода, несмотря на то, что Take-Two еще не просила его об этом, и опубликовал на своем канале ответное видео, в котором осудил компанию за ее действия и предположил, что это было результатом того, что мод отображает карту GTA 6 "вероятно, слишком точно".
Я ожидал, что это произойдет, основываясь на их прошлых запретах. Я начал работу над проектом, зная, что это возможно, и тот факт, что это произошло, меня не удивляет.
По его мнению, Take-Two набросилась на его мод, потому что он был основан на онлайн-проекте сообщества GTA 6, который использует просочившиеся координатные точки для "идеального" отображения предстоящего виртуального пространства, и в результате мог испортить сюрприз для игроков и интернета в целом.
Это, вероятно, самый большой красный флаг, хотя большая часть работы над моей картой была основана на кадрах из трейлера.
Я думаю, что моя карта могла бы испортить впечатление от их карты, и я это понимаю. Если вы потратили годы на создание удивительного игрового мира только для того, чтобы какой-то ютубер испортил впечатление от формы, размера и вайба карты... Я бы тоже захотел ее удалить.
В итоге проект Dark Space по созданию модов для GTA 6 перестал существовать. И это касается не только видеороликов с ним на YouTube, но и всего проекта.
Они явно не хотят, чтобы этот проект существовал. Так что он не просто под угрозой, он ликвидирован. Нет смысла тратить время на то, что идет вразрез с тем, что они готовы разрешить. Я просто продолжу записывать видео, которые, надеюсь, понравятся людям. Возможно, я больше не буду заниматься модингом GTA 5 по отношению к GTA 6, так как это кажется опасным.
Take-Two уже не раз удаляла фанатские проекты. Недавно на YouTube появился канал, принадлежащий создателям "GTA Vice City Nextgen Edition", которая перенесла мир, сцены и миссии из игры 2002 года Vice City в игру 2008 года GTA 4.
Один из бывших разработчиков Rockstar защитил действия компании, заявив, что и Take-Two, и Rockstar защищают свои бизнес-интересы.
"Take2/R* - коммерческая компания", - написал в твиттере бывший технический директор Rockstar Games Оббе Вермей. Они будут удалять моды, которые мешают их деловым интересам". "Мод VC NextGen Edition для GTA4 напрямую конкурирует с Definitive Edition. Проект Либерти-Сити (GTA4 на движке GTA5) будет мешать возможному ремастеру GTA4. (Не знаю, работают ли они над этим. Думаю, должны).
Нет смысла злиться по этому поводу. Это то, что должны делать компании. Лучшее, на что мы можем надеяться, - это то, что они разрешат моды, которые не будут мешать их бизнесу. Как, например, DCA3 (GTA3 для Dreamcast). Вроде бы, в последнее время они порядочно относятся к тому, чтобы позволить этим проектам продолжаться.
Чего все так трясутся с этой ГТА? ГТА - то, ГТА - сё... Максимально пофиг. Когда мелким школотроном был - мы все повально в игры серии играли на релизе, и было плевать и на "потраченные" переводы, и т.п. Даже сюжета толком никто не знал - играли чисто для того, чтобы погонять по карте и все облазить там. Но прошли годы и сейчас подобное абсолютно не впечатляет: в четвертую часть поиграл немного на релизе, пятую только разок запустил на 360-м "Коробоксе" вскоре после выпуска и забил. Просто не интересно уже. Теперь больше максимально сюжетные игры привлекают - больше ценю именно хорошие истории и атмосферу. А ГТА-образные игры остались в детстве. Попробовал на днях пройти все же четвертую часть (взял на этой распродаже в Стиме), и прошел почти всю сюжетку (72 из 88 миссий) и... Удалил сегодня. Думал, что пройду чисто сюжет - вдруг там и правда он был интересный, и просто я в детстве не заметил этого?.. Но нет. Абсолютно ни о чем, увы. Даже из малобюджетных "индюшек" есть игры с гораздо более сильной подачей. Пятую и шестую даже и пробовать теперь не хочу - просто пройденный этап. ГТА интересна, наверное, лет до 15, а позже - что-то более серьезное. В прошлом году прошел с огромным удовольствием Red Dead Redemption 2 на ПК (в 31 год т.е.) - и вот от нее был просто в восторге от начала и до конца. Сюжет прошел "запоем", почти не отрываясь. Видимо, каждой игре - соответствующий возраст
в гта5 есть сюжет, он не то, чтобы очень, но тем не менее. Все остальное там как раз про "облазить" вполне норм сделано.
RDR2 - шедевр!!! *щёлкнул затвором револьвера* :)
Ну, ГТА Сан-Андреас много раз проходил с братом (до сих пор лицензия с диска в Стиме лежит активированная), кучу времени и просто в Самп проводили, когда он ещё был популярен и не было кучи школьников. ГТА 4 особо не зашла, может, чрезмерная серость мира, может, сам сюжет... Чёрт его знает, вечно дойти до конца не могу, а вот 5-я часть легко и просто играется, но мультиплеер там — кошмар... Если на официальных серверах сидят читеры, о какой спокойной игре может идти речь? Я как-то зашёл в первый раз в мультиплеер, даже обучение до конца не завершил, как меня на пляж и в клетку портанул какой-то читер, чуть бан не схлопотал, ибо деньгами закидывал других игроков.
Гта 5 в онлайне не читеры, а токсичность. Даже без читеров кошмар в онлайне происходит.
На счёт облазить прям в точку. Возможно в гта6 вернется это чувство, если разрабы действительно реализуют возможность заходить в 60% построек. Хотя если внутренне они все будут стандартным набором из 15 комнат, то интерес быстро иссякнет. Давно пора реализовать возможность заходить в любые существующие строения, чтобы это было реально действующее здание со своим назначением, а не просто декоративные текстурки на фоне. Как бы уже давно мощноости и количество инструментов (вкл. ИИ) позволяют большие масштабы.
ну и не надо. Горю желанием прям
Разраб больше не работает в Rockstar, но продолжает им насасывать, жалкий тип.
Я создал карту GTA 6 по слухам и утечкам, и очевидно она оказалась настолько точной, что Take-Two её запретили. Вот какой я молодец.
а чего автор карты хотел от TakeTwo? Это же контора жадных и жалких капиталистов которым плевать на своё комьюнити
Вот так.
их право
А может просто данный мод показал бы как кто-то кого-то хотел ну вы поняли......
графен гта 6 не будет как в трейлере ,помню как показывали первый трейлер гта 5 и релиз ,небо и земля
Запретили на каких сайтах, а америкашки и их подпендосники табаки?