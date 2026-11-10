Вершина маркетинга: игроки искали пасхалку в новом мини трейлере GTA 6, а нашли кое-что совсем другое

Rockstar Games в очередной раз продемонстрировала, что умеет превращать даже незначительные детали в инструмент продвижения Grand Theft Auto VI. Внимательные поклонники обнаружили в новом рекламном ролике игры QR-код и решили выяснить, какой сюрприз за ним скрывается. Однако результат оказался куда более прозаичным, чем можно было ожидать.

Находка связана с коротким трейлером Grand Theft Auto VI: Pre-Load Now, опубликованным 10 ноября в честь начала предварительной загрузки игры. Один из пользователей проверил QR-код и обнаружил, что вместо секретных материалов, дополнительных кадров или загадочной страницы тот ведёт на официальный сайт Rockstar Games с возможностью оформить предзаказ GTA VI.

Таким образом, загадочный элемент оказался обычным рекламным инструментом. Пока поклонники внимательно изучают каждый кадр новых материалов в поисках скрытых отсылок и пасхалок, разработчики используют их любопытство для продвижения предзаказов.

Напомним, что Grand Theft Auto VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Предварительная загрузка уже доступна владельцам цифровых предзаказов.