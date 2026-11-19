В версии GTA 6 для PlayStation 5 игрокам не обязательно постоянно устраивать на улицах штата Леонида хаос и погони — разработчики предусмотрели реалистичную модель спокойной езды. Повысить погружение помогает интеграция функций контроллера DualSense: игра использует адаптивные триггеры, создающие тактильное сопротивление педали газа при приближении к разрешенному лимиту скорости.

Дополнительное усилие на кнопках помогает точнее дозировать нажатие и держаться в общем потоке машин. При этом система не ограничивает свободу: при сильном нажатии на курок разгон можно продолжить, но для аккуратного вождения без риска повредить транспорт и привлечь полицию функция дает более точный контроль.

Помимо поддержки DualSense, студия Rockstar Games обновила общие системы взаимодействия с транспортом. В игре появится доставка личного авто через приложение на внутриигровом смартфоне: машину пригонит сотрудник службы Scooter Bros., после чего уедет на складном мини-скутере, спрятанном в багажнике.

Изменения затронули и механику угонов, которая теперь требует оценки рисков. Транспорт различается по состоянию и оснащению: можно захватить как старую машину с пустым баком, так и спорткар со встроенным GPS-трекером, способным выдать местоположение игрока.

Эти детали показывают стремление Rockstar не просто расширить масштабы мира, но и сделать каждую поездку по штату Леонида более комплексной и непредсказуемой.