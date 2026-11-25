Несмотря на рекламный слоган Sony «Plays best on PS5», версия Grand Theft Auto 6 для Xbox Series X демонстрирует более стабильную производительность, чем на консоли PlayStation 5. К такому выводу пришли специалисты Digital Foundry, сравнившие работу игры на обеих платформах.

Согласно анализу, на PS5 заметно чаще наблюдаются просадки частоты кадров, тогда как Xbox Series X справляется с нагрузкой стабильнее. Для игры с динамичным геймплеем и масштабным открытым миром это имеет особое значение. Кроме того, версия для консоли Microsoft поддерживает технологию VRR, которая на совместимых дисплеях помогает сглаживать восприятие падений FPS.

При этом автор материала отмечает, что Xbox Series X превосходит PS5 по характеристикам на бумаге, поэтому некоторое преимущество в производительности вполне ожидаемо. Однако результаты тестирования ставят под сомнение рекламное заявление Sony о том, что GTA 6 лучше всего работает именно на её консоли.

Отдельно автор обращает внимание на отсутствие FSR 4.1 в версии для Xbox Series X. По его мнению, использование технологии потенциально могло бы ещё сильнее улучшить качество изображения и даже позволить консоли превзойти PS5 Pro. Причины отсутствия FSR 4.1 он связывает с маркетинговым соглашением Sony, однако пока это лишь предположение.

Впрочем, разница между версиями не настолько велика, чтобы существенно повлиять на впечатления от игры. В конечном счёте лучшей платформой для GTA 6 остаётся та, на которой игрокам удобнее всего запускать проект. GTA 6 доступна на PS5, PS5 Pro и Xbox Series X|S.