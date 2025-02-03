Ветеран Rockstar объяснил, почему открытый мир GTA 6 будет сложнее The Witcher 3

Недавно в подкасте Kiwi Talkz поучаствовал Майк Йорк (Mike York), бывший аниматор из Rockstar Games. Разработчик приложил руку к нескольким играм серии, включая Grand Theft Auto 5, и рассказал о сложностях открытого мира GTA 6.

По его словам, игра будет сильно отличаться от других проектов своей непредсказуемостью. Поскольку открытый мир в GTA 6 симулирует настоящий город, в открытом мире могут происходить события, не предусмотренные даже разработчиками:

Он сильно отличается от открытого мира в The Witcher 3... Есть много вещей, которые могут произойти, о которых вы действительно не думаете, пока какой-нибудь случайный ребенок не попробует это сделать, понимаете? Вы действительно не думаете о них. И когда я работал над GTA 5, мы играли в эту игру каждый день по 8–10 часов.

Примечательно, что интервью уже удалили из открытого доступа по просьбе самого Майка Йорка. Автор канала Kiwi Talkz Рис Рейли (Reece Reilly) объяснил это тем, что Rockstar «слишком скрытны».

Ранее Майк Йорк обмолвился, что GTA 6 будет работать ниже 60 FPS, но со временем игру могут оптимизировать. Вероятно, у Rockstar возникла претензия к его замечанию.