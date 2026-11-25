Ажиотаж вокруг GTA 6 — реальность, охватившая буквально всех. Сейчас любая другая тема в индустрии так или иначе сводится к этой игре. За последние несколько дней такие платформы, как YouTube, TikTok и Instagram, буквально наводнены соответствующим контентом.

По данным YouTube, видео, связанные с GTA 6, в день релиза собрали более 3,5 миллиарда просмотров. Пользователи массово смотрели прямые трансляции, геймплейные ролики, искали «пасхалки», изучали гайды и другой контент по игре.

В общей сложности серия Grand Theft Auto набрала более 900 миллиардов просмотров, а видео, вышедшие ещё до релиза GTA 6, преодолели отметку в 40 миллиардов просмотров. Это невероятные показатели — подобного охвата аудитории ещё не было ни у одного медиапродукта.

На YouTube появилось множество необычного контента: например, такие авторы, как IShowSpeed, устраивали марафоны, не завершая трансляции до тех пор, пока не проходили основной сюжет. Кроме того, пользователи активно создают видео, посвящённые интересным находкам и деталям игры. GTA 6

И это ещё не всё — по сути, это лишь начало контентной поддержки. GTA 5 обеспечивала игроков контентом на долгие годы; продолжение, разумеется, предложит не меньше, а с выходом версии для ПК и GTA Online — даже больше.