Владельцы консолей опасаются за эксклюзивность GTA VI. Эмулятор KytyPS5 прогрессирует с невероятной скоростью

Эмулятор KytyPS5 прогрессирует с невероятной скоростью: почти 500 форков и правки кода каждый час заставляют владельцев консолей опасаться за эксклюзивность GTA 6

Проект эмулятора PlayStation 5 с открытым исходным кодом KytyPS5 демонстрирует беспрецедентные темпы развития, совершая технические прорывы буквально каждый день. То, что еще недавно казалось фантастикой, уже стало реальностью: эмулятор способен запускать тяжелые коммерческие 3D-игры, включая консольную версию Grand Theft Auto V с частотой до 60 кадров в секунду, а также ремейк Demon's Souls и Astro's Playroom.

Ключевым двигателем этого прогресса стала беспрецедентная активность открытого сообщества. Масштабы вовлеченности энтузиастов поражают: на GitHub уже насчитывается почти полтысячи форков проекта. Количество активных изменений в кодовой базе растет в геометрической прогрессии с каждым днем. Независимые программисты и пользователи со всего мира вносят оптимизации, пишут новые модули и исправляют критические ошибки буквально каждый час, обеспечивая эмулятору эволюцию в режиме реального времени.

Однако на фоне этих технических триумфов среди владельцев PlayStation нарастает паника. Геймеры выражают серьезные опасения, что к моменту выхода Grand Theft Auto 6 эмуляция консоли нового поколения достигнет критической зрелости. В профильных сообществах все громче звучат страхи, что ПК-аудитория сможет бесплатно запустить главный эксклюзив Sony в день его консольного релиза. Это полностью нивелирует традиционную многолетнюю задержку ПК-версий от Rockstar Games и лишит приставки их главного козыря — временной эксклюзивности.



Несмотря на то, что сами авторы KytyPS5 призывают к осторожности, напоминая о раннем этапе разработки и сложностях с прогнозированием производительности в еще не вышедшей GTA 6, игнорировать текущие темпы уже невозможно. Гонка эмуляции PS5 перешла в активную фазу, и благодаря армии энтузиастов, работающих круглосуточно, ПК-платформа имеет все шансы стереть границы между консольными и компьютерными релизами.