Владельцы ливанского ресторана закроют заведение на время релиза GTA 6 - чтобы насладиться игрой

В сети обратили внимание на объявление ливанского заведения общественного питания "Fries Lab", которое решило временно приостановить работу. Причина: релиз Grand Theft Auto 6. Владельцы заведения сообщили, что оно не будет работать 19 ноября:
Из-за релиза GTA 6 мы закроемся в четверг 19 ноября. Благодарим за внимание!
Позже владельцы пояснили:
Мы ждали этого больше десяти лет. Fries Lab будет закрыта, пока мы занимаемся очень важными делами в Вайс-Сити.
Игроки в соцсетях отметили, что таким образом предприниматель устроил себе бесплатный маркетинг - его заведение стало широко известно, а пост начал активно обсуждаться в сети.
Я по_с_ру в день выхода GTA VI. Про это новость будет?
Учащийся школы N6 Игорь Соснулин планирует 19 ноября симулировать лёгкое недомогание съев зефирку с заменителем сахара.
Нам с этим что делать? Не пытаться поесть в Ливвне?
Дорогая администрация PG, если Вы вдруг увидите это сообщение, то, ПОЖАЛУЙСТА, добавьте на сайт функцию, обратную добавлению игры в свой список интересов (т.е. т.н. подписки на новости по той или иной игре) - чтобы можно было скрыть у себя в ленте буквально все, что относится к игре.
Потому что порой всю новостную ленту заполняет какая-нибудь одна игра, которая мозолит глаза и попросту бесит. В данный момент (и до ее релиза) - это GTA VI. Я не хочу знать об этой игре ничего, мне она не интересна абсолютно, но скрыть из ленты 100500 "важных новостей" по ней попросту невозможно.
работники ЖКХ Первомайского района Бобруйска приостановят работу в день выхода ГТА6. что бы забухать, как обычно.