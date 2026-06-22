Владельцы ливанского ресторана закроют заведение на время релиза GTA 6 - чтобы насладиться игрой

В сети обратили внимание на объявление ливанского заведения общественного питания "Fries Lab", которое решило временно приостановить работу. Причина: релиз Grand Theft Auto 6. Владельцы заведения сообщили, что оно не будет работать 19 ноября:

Из-за релиза GTA 6 мы закроемся в четверг 19 ноября. Благодарим за внимание!

Позже владельцы пояснили:

Мы ждали этого больше десяти лет. Fries Lab будет закрыта, пока мы занимаемся очень важными делами в Вайс-Сити.

Игроки в соцсетях отметили, что таким образом предприниматель устроил себе бесплатный маркетинг - его заведение стало широко известно, а пост начал активно обсуждаться в сети.