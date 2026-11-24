Реализм и внимание к деталям в долгожданной Grand Theft Auto 6 неожиданно вызвали возмущение среди любителей экзотических животных. Опытные змеевладельцы и герпетологи обрушились с критикой на студию Rockstar Games из-за того, как в игре обустроен быт домашней змеи по кличке Долорес, живущей в убежище главного героя Джейсона Дюваля.

Поводом для бурных дискуссий в сети стала публикация одного из игроков на форуме Reddit. Он пожаловался, что его подруга-герпетолог, увидев террариум в игре, прервала прохождение и прочитала ему десятиминутную лекцию о грубых нарушениях правил содержания рептилий.

К обсуждению быстро подключились другие заводчики, составившие целый список претензий к разработчикам:

Критическая нехватка места. Террариум Джейсона слишком мал - змея в нем не может вытянуться в полный рост, что в реальности неизбежно вызывает у животного сильный стресс и деформацию позвоночника.

Отсутствие базовых условий. Внутри клетки нет ни лампы для обогрева, необходимой хладнокровным для поддержания температуры тела, ни элементарной поилки с водой.

Опасная система кормления. Игроков смутила механика кормления: оставленные в террариуме мертвые грызуны в жизни быстро бы испортились и привели к гибели питомца от инфекций.

Эксперты выразили серьезную обеспокоенность тем, что колоссальная популярность GTA 6 может спровоцировать волну импульсивных покупок экзотических питомцев. По мнению специалистов, новички рискуют скопировать опасные ошибки из игры, приняв их за норму.

Впрочем, часть геймеров встала на защиту Rockstar, напомнив, что действие игры разворачивается в вымышленном штате Леонида, списанном с Флориды. По мнению фанатов, безалаберный уход за рептилией - не недоработка авторов, а намеренный штрих к портрету героя, вполне типичный для местной культуры.