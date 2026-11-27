Менее суток назад, 26 ноября, на торрент-трекерах появились неофициальные ПК-сборки Grand Theft Auto VI, которые теперь могут скачать и протестировать все желающие. Однако первые отзывы игроков оказались далеко не такими оптимистичными, как демонстрации энтузиастов с производительностью 25–44 FPS. Пользователи массово жалуются на низкую частоту кадров и серьёзные графические ошибки даже на мощных компьютерах.

В сети уже появились тысячи комментариев от пользователей, пытающихся запустить различные версии неофициальных портов GTA VI, включая CGBJ и VIctory. Некоторые сообщают о производительности всего 2–3 FPS, другие не могут добиться даже стабильных 10 кадров в секунду.

Пользователь salipsovich рассказал о запуске CGBJ на компьютере с GeForce RTX 4070 Ti, Intel Core i7-13700 и 32 ГБ оперативной памяти. По его словам, частота кадров не превышала 10 FPS даже во время сюжетных кат-сцен, а графика отображалась с многочисленными ошибками. Не помогло даже использование Lossless Scaling.

Assassin's Creed: Unity передаёт привет: пользователи массово жалуются на знакомый ещё с 2014 года графический баг, из-за которого у персонажей GTA VI исчезают лица, оставляя только глаза и челюсти.

Assassin's Creed: Unity

Пользователь TheLuc1ferW, запустивший GTA VI на ноутбуке с Intel Core i9-14900HX, GeForce RTX 4070 Laptop и 32 ГБ DDR5, также рассказал, что при первом запуске персонажи буквально остались без лиц. Вместо нормальных моделей голов отображались только нижние челюсти и глазные яблоки. Кроме того, значительная часть объектов окружения не отображалась, а производительность оставалась крайне низкой.

Игрок собирался проверить обновлённую версию America's Launcher, однако пока неизвестно, помогло ли это исправить проблему. В том же обсуждении другой пользователь сообщил об аналогичных неполадках на системе с Ryzen 7 9800X3D, GeForce RTX 4080 Super и 64 ГБ оперативной памяти.

Есть и более печальные результаты. Владелец ноутбука с RTX 3060 6 ГБ, Ryzen 9 6900HX и 32 ГБ оперативной памяти сообщил о максимальных 3 FPS. Другой пользователь с RTX 3070 получил 6–7 FPS и после часа игры решил прекратить прохождение до появления исправлений.

На компьютере с Ryzen 7 3700X и RTX 2070 Super частота кадров, по словам владельца, не превышает 2 FPS. При этом наблюдаются многочисленные графические артефакты, неправильные шейдеры и проблемы с освещением.

Особенно примечательно сообщение владельца GeForce RTX 5090 и Ryzen 7 9800X3D. По его утверждению, сборка CGBJ выдаёт всего 2 FPS во вступительном эпизоде. Пользователь предполагает, что проблема может быть связана с America's Launcher, однако причина пока не установлена.

На фоне этих отзывов участники сообщества обратили внимание на опубликованные видеодемонстрации. Многие ролики показывают один и тот же эпизод с лодкой, тогда как более требовательные городские районы практически не демонстрируются.

Один из пользователей утверждает, что в городе производительность падает примерно до 12 FPS, одновременно исчезают объекты и текстуры, а некоторые поверхности становятся полностью чёрными. Участники обсуждения предполагают, что сцены на воде менее требовательны к текущей реализации рендеринга, поэтому такие тесты могут не отражать производительность игры в целом.

Впрочем, встречаются и более обнадёживающие демонстрации, в которых энтузиастам удаётся получить 20–30 FPS и выше. Однако сборки, настройки и конфигурации компьютеров существенно различаются, поэтому напрямую сравнивать эти результаты с отзывами других игроков пока сложно.

Тем не менее первые самостоятельные тесты показывают, насколько далека текущая реализация GTA VI для ПК от стабильной работы. Энтузиастам предстоит исправить множество технических ошибок и улучшить производительность. Некоторые пользователи уже называют нынешние сборки совершенно неиграбельными и рекомендуют остальным не торопиться с их скачиванием, а подождать хотя бы месяц в надежде на исправление наиболее серьёзных проблем.