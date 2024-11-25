"Внезапная болезнь" накроет США в 2025 году: эксперты рассказали, какие штаты сильнее всего ждут релиз GTA 6

Выход Grand Theft Auto 6 в 2025 году может спровоцировать настоящую эпидемию внезапных «заболеваний» среди геймеров. Судя по новому исследованию сайта GTA BOOM, многие фанаты серии уже планируют взять отгулы на работе, чтобы погрузиться в долгожданную новинку от Rockstar.

Самый высокий интерес к GTA 6 проявляют именно жители Флориды — они делают на 31% больше поисковых запросов об игре, чем в среднем по США. При этом такой ажиотаж выглядит особенно символичным, ведь действие новой части будет разворачиваться как раз в вымышленной версии солнечного штата.

А вот следом за Флоридой с её 759 запросами на 100 000 жителей расположились Невада и Нью-Йорк, где интерес к игре превышает средний показатель по стране на 26% и 24% соответственно. Как рассказал директор GTA BOOM Мэтт Гиббс, подобная статистика может сигнализировать о грядущей волне массовых «отгулов».

«Учитывая, как резко возрастало количество больничных во время выхода Red Dead Redemption 2, не удивлюсь, если скоро нас накроет эпидемия 'GTA-гриппа'. Работодателям в этих штатах определённо стоит подготовиться к необычному наплыву заявлений на отгулы», — пояснил Гиббс, напомнив, что фанаты ждут новую часть Grand Theft Auto уже больше десяти лет.