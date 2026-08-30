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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 112 оценок

Внимательные фанаты GTA 6 нашли возможную квартиру Декстера Моргана в Вайс-Сити

butcher69 butcher69

Игроки продолжают разбирать свежий 26-минутный материал по GTA 6 по кадрам и находить новые детали. На этот раз внимание сообщества привлекло здание у побережья Вайс-Сити, которое фанаты сравнили с квартирой Декстера Моргана из сериала «Декстер».

Пользователь Fragrant-Character66 опубликовал в Reddit сравнение постройки из игры с реальным зданием в Майами, использовавшимся для съёмок экстерьера жилья главного героя. Сходство действительно заметно: у объектов похожая Т-образная форма, круглая наружная лестница и дорожки на газоне, а сами здания расположены у воды.

Реальная локация находится в комплексе Bay Harbor Club на островах Бэй-Харбор. Поскольку Вайс-Сити является вымышленной версией Майами, подобное совпадение вполне может оказаться намеренной отсылкой Rockstar.

Впрочем, студия пока никак не подтверждала связь здания с «Декстером», поэтому говорить о пасхалке наверняка рано. Игроки уже шутят, что в будущем могли бы приобрести здесь недвижимость в GTA Online и устроить собственный сериал по мотивам «Декстера».

GTA 6 выйдет 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Версия для ПК ожидается позднее.

Слухи 409
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31
Комментарии:  31
Ваш комментарий
Сипота

Декстер лучший сериал

35
Tufir Havat

Я бы лучше за декстера поиграл, чем за сомнительного куколда, который там по сюжету прописан

17
MNM 777

Эти больные уже нашли дом Люсии в реальности )

16
Fatcannabis

Гейтэа 6

10
Yoshemitsu

А где там квартира Майкла Лоури, из фильма Bad Boys?

Очень инт