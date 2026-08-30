Внимательные фанаты GTA 6 нашли возможную квартиру Декстера Моргана в Вайс-Сити

Игроки продолжают разбирать свежий 26-минутный материал по GTA 6 по кадрам и находить новые детали. На этот раз внимание сообщества привлекло здание у побережья Вайс-Сити, которое фанаты сравнили с квартирой Декстера Моргана из сериала «Декстер».

Пользователь Fragrant-Character66 опубликовал в Reddit сравнение постройки из игры с реальным зданием в Майами, использовавшимся для съёмок экстерьера жилья главного героя. Сходство действительно заметно: у объектов похожая Т-образная форма, круглая наружная лестница и дорожки на газоне, а сами здания расположены у воды.

Реальная локация находится в комплексе Bay Harbor Club на островах Бэй-Харбор. Поскольку Вайс-Сити является вымышленной версией Майами, подобное совпадение вполне может оказаться намеренной отсылкой Rockstar.

Впрочем, студия пока никак не подтверждала связь здания с «Декстером», поэтому говорить о пасхалке наверняка рано. Игроки уже шутят, что в будущем могли бы приобрести здесь недвижимость в GTA Online и устроить собственный сериал по мотивам «Декстера».

GTA 6 выйдет 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Версия для ПК ожидается позднее.