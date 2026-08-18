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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 001 оценка

Военные США могут получить небольшой отпуск в день релиза GTA 6 - им выделят 4 дня на прохождение игры

Gutsz Gutsz

Парад абсурдного ажиотажа в преддверии релиза Grand Theft Auto 6 продолжает усиливаться. Не так давно мы рассказывали о том, что даже звезды Голливуда уже сейчас заявляют о готовности отложить все свои контракты и дела ради того, чтобы пропасть в новинке от Rockstar Games. Теперь же этот тренд подхватывают не только фанаты или заводы, но и, как ни странно, американская армия.

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Согласно последним сообщениям в СМИ, одно из армейских подразделений США намерено организовать отпуск военнослужащим в день выхода Grand Theft Auto 6 и это прямо обосновывается выходом ожидаемой новинки. Эти планы уже изложены в документе, который был подписан командиром одного из батальонов. В нём сообщается, что солдаты могут рассчитывать на специальный "отпуск" с 20 по 23 ноября — в дни, сразу следующие за мировым стартом продаж игры на консолях.

Что удивительно, некоторые ветераны поддержали подобную идею. В сети напрямую обратились к к студии Rockstar Games с предложением подарить копии своих игр военным частям, чтобы разбивать их досуг.

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Релиз амбициозной криминальной песочницы Grand Theft Auto 6 назначен на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии:  117
Ваш комментарий
Darko Lay

Eбнулись совсем со своей гта.

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