Военные США могут получить небольшой отпуск в день релиза GTA 6 - им выделят 4 дня на прохождение игры

Парад абсурдного ажиотажа в преддверии релиза Grand Theft Auto 6 продолжает усиливаться. Не так давно мы рассказывали о том, что даже звезды Голливуда уже сейчас заявляют о готовности отложить все свои контракты и дела ради того, чтобы пропасть в новинке от Rockstar Games. Теперь же этот тренд подхватывают не только фанаты или заводы, но и, как ни странно, американская армия.

Согласно последним сообщениям в СМИ, одно из армейских подразделений США намерено организовать отпуск военнослужащим в день выхода Grand Theft Auto 6 и это прямо обосновывается выходом ожидаемой новинки. Эти планы уже изложены в документе, который был подписан командиром одного из батальонов. В нём сообщается, что солдаты могут рассчитывать на специальный "отпуск" с 20 по 23 ноября — в дни, сразу следующие за мировым стартом продаж игры на консолях.

Что удивительно, некоторые ветераны поддержали подобную идею. В сети напрямую обратились к к студии Rockstar Games с предложением подарить копии своих игр военным частям, чтобы разбивать их досуг.

Релиз амбициозной криминальной песочницы Grand Theft Auto 6 назначен на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.