После выхода Grand Theft Auto 6 персонаж Мэнди, второстепенная героиня, мгновенно стала вирусной, а ее исполнительница Лекси Шоайби оказалась в центре скандала. В сети начали распространяться ее старые посты в соцсетях, содержащие резкие высказывания в адрес мужчин и поддержку повестки, что вызвало бурную реакцию стримеров и части игрового сообщества.

По официальным титрам Rockstar, именно Шоайби исполнила роль Мэнди - она отвечала как за озвучку, так и за захват движений. 19 ноября актриса подтвердила это, назвав Мэнди "очень веселым" персонажем и попросив игроков писать ей, если они найдут ее в игре.

Скандал разгорелся после того, как в соцсетях и на стримах начали распространять компиляции старых постов и видео Шоайби. В одном из своих видео актриса говорит, что ненавидит белых гетеросексуальных мужчин, в другом называет себя супер-прогрессивной, сравнивает мужчин с собаками и желает эпидемии мужского одиночества.

Особенно сильно отреагировал стример Asmongold. Он резко раскритиковал ее позицию, назвал высказывания антимужскими и заявил, что схожие взгляды в индустрии развлекательного контента почему-то не мешают таким личностям получать работу. В сети уже появились призывы "голосовать кошельком" и оформлять возвраты игры.