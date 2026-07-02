Вот как выглядит настоящая любовь: пара подписала официальный "брачный" контракт на игру в GTA 6

Пока другие крупные издатели спешно переносят свои осенние новинки, чтобы не конкурировать с Rockstar Games, обычные игроки на полном серьезе пытаются адаптировать свой быт и отношения под надвигающийся многодневный игровой марафон в GTA 6.

На днях в сети завирусилась фотография молодой британской пары, которая позирует с официально оформленным и обоюдно подписанным контрактом, дающим молодому человеку право абсолютно беспрепятственно и без ограничений играть в GTA 6 на протяжении всей первой релизной недели.

Согласно тексту «договора», в период с 19 по 29 ноября 2026 года вступают в силу особые семейные правила. Так, например, девушке строго-настрого запрещено просить молодого человека выполнять работу по дому или ходить прямо перед телевизором. Любые бытовые просьбы или запросы внимания к себе разрешено озвучивать исключительно «в моменты полного окончания сюжетной миссии». Однако девушка предусмотрела небольшую лазейку: последнее правило контракта гласит, что если она профинансирует покупку копии GTA 6 или хотя бы скинется на игру в размере 40 фунтов стерлингов, она получает легальное право полностью аннулировать один любой ограничивающий пункт из общего соглашения.

Пользователи в социальных сетях тепло встретили такой подход и теперь охотно шутят над этой ситуацией. Одни поражаются, что геймерам вообще приходит в голову настолько бюрократизировать свое расписание, а другие логично отмечают, что подобное "договорное поведение" куда уместнее в суровых киберспортивных сессионных онлайн-играх, чем в одиночной сюжетной кампании: "Ребята, лол... Это даже не мультиплеер: тут в любой момент игру можно поставить на паузу и отойти!".

Кстати, если обычные игроки заключают пакты ради шанса скорее пройти кампанию, то те, кто годами физически разрабатывал проект в стенах студий, имеют на этот счет совсем другое мнение...

Если всё сложится успешно и сроки обойдутся без переносов, возможность взять "законный отпуск" от повседневной реальности и засесть в GTA 6 появится уже19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series.