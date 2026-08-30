Вождение в GTA 6 объединяет реализм GTA 4 и доступность GTA 5 - физика переписана с нуля

После расширенной презентации GTA 6, которая стала главной темой обсуждений в игровом сообществе, Rockstar пригласила журналистов на закрытые предварительные показы. Одной из ключевых тем, вызвавших наибольший интерес, стала новая физика вождения.

В интервью изданию IGN Роб Нельсон, глава студии Rockstar North, объяснил, как команда подошла к переработке системы управления автомобилями. По его словам, новая физика сочетает лучшие элементы обеих частей: реалистичную весомость и инерцию GTA IV с отзывчивостью и доступностью GTA V.

«Мы сохранили лучшие черты GTA IV — её масштабность и атмосферу — но только в самом лучшем смысле этого слова».

Нельсон подчеркнул, что команда стремилась убрать недостатки обеих систем: в GTA IV управление было слишком сложным, а в GTA V — излишне аркадным и лёгким. Новая система представляет собой попытку найти баланс между «реалистичной тяжеловесностью» и «простотой управления».

Одним из ключевых изменений стало то, что вся система вождения была разработана с нуля с учётом возможностей оборудования текущего поколения. Нельсон отметил, что у команды теперь гораздо больше контроля над каждым аспектом движения: передачей мощности, сцеплением шин, работой подвески и поведением рулевого управления. Все эти элементы будут напрямую влиять на новую физическую модель автомобилей.

Ещё одной причиной изменений стал сам игровой мир. Улицы Леониды стали более узкими и реалистичными по масштабу, а плотность трафика значительно возросла. В сочетании это делает вождение более сложным и требующим определённой сноровки, особенно во время полицейских погонь.

Помимо физики, Rockstar переработала и систему угона. Теперь не любой автомобиль можно угнать с первого раза. Некоторые машины будут недоступны до определённого момента в сюжете или без специальных инструментов. Дорогие автомобили могут быть оснащены продвинутой системой GPS-слежения, и чтобы уйти от полиции, иногда придётся бросать машину и скрываться пешком.

Помогать игрокам в угоне будет новое приложение-сканер Waink на телефонах Джейсона и Люсии. Оно покажет, оснащена ли машина сигнализацией, есть ли у неё трекер, а также примерную стоимость и сложность угона.

Rockstar позиционирует GTA 6 как шаг вперёд во всех смыслах, и новая система вождения — одно из ключевых подтверждений этого. Игрокам обещают управление, которое ощущается «реалистично и весомо», как в GTA IV, но при этом остаётся «доступным и отзывчивым», как в GTA V. Судя по расширенным кадрам геймплея, автомобили теперь лучше передают вес и инерцию, а управление требует большего внимания к дороге и ситуации.

Релиз GTA 6 запланирован на ноябрь 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.