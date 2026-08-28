"Возможно, это самая впечатляющая демонстрация, которую мы когда-либо видели" - Digital Foundry о GTA 6

Rockstar наконец-то продемонстрировала GTA 6, и результат, по-видимому, впечатлил даже экспертов Digital Foundry. После анализа новых кадров издание описало презентацию как «возможно, самую впечатляющую демонстрацию рендеринга в реальном времени, которую мы когда-либо видели».

Это замечание ещё более примечательно, потому что вся GTA 6: An Extended Look была записана непосредственно на стандартной PlayStation 5, что официально подтверждено Rockstar. Другими словами, это не демоверсия, запущенная на высокопроизводительном ПК или PS5 Pro.

В своем анализе Digital Foundry подчёркивает визуальное оформление, созданное с помощью новой версии RAGE, фирменной технологии Rockstar. Такие элементы, как освещение, отражения, качество персонажей, материалы и количество деталей, одновременно присутствующих в сценах, помогают создать мир, превосходящий то, что компания представила в GTA 5 и Red Dead Redemption 2.

Наиболее впечатляющим визуальным аспектом, пожалуй, является проработка персонажей, с огромными улучшениями в симуляции и затенении волос, включая прямые, волнистые и кудрявые, с правильным переносом света и вторичным движением. Волосы Люсии ведут себя реалистично как в кат-сценах, так и в игровом процессе, с движением от корней до кончиков, отслеживанием задержек и убедительными возвратными движениями, редко встречающимися в волосах видеоигр.



Затенение кожи также находится на другом уровне, с полустилизованной эстетикой. Зеркальные отражения реалистичны, пот и макияж выглядят правдоподобно, а тела в жаркой и влажной среде выглядят безупречно, чего редко удаётся достичь при рендеринге в реальном времени. Такой уровень детализации редко встречается в кат-сценах и тем более в игровом процессе, как показывает расширенный геймплейный ролик.

Одним из самых поразительных аспектов игры является её масштаб. GTA 6 удаётся разместить на экране множество детализированных персонажей, транспортных средств и объектов, сохраняя при этом продвинутое освещение и отражения в огромном открытом мире.

В освещении GTA 6 также широко используются методы трассировки лучей, что Digital Foundry уже отмечала в предыдущих материалах по игре. Результат особенно заметен в интерьерах, ночных сценах и локациях с большим количеством отражающих поверхностей.

Трассировка лучей, безусловно, является основополагающим принципом освещения и отражений в игре. Зеркальные отражения широко используются на непрозрачных и прозрачных поверхностях, при этом анимационные сетки (включая персонажей) видны в отражениях даже тогда, когда данных в экранном пространстве недостаточно. Это убедительно свидетельствует о надёжном решении для отражений на основе трассировки лучей, дополненном избирательным использованием информации в экранном пространстве для большей эффективности.



Отражения позволяют реалистично отображать геометрию и освещение на расстоянии, но наследуют типичные ограничения предыдущих поколений: низкое внутреннее разрешение, размытие и двоение изображения при движении камеры, в то время как при статичном положении камеры изображение выглядит чище и детальнее. Интересно, что некоторые элементы, такие как домашние зеркала, по-прежнему, похоже, используют плоские отражения, что соответствует предыдущим играм Rockstar. Когда старая техника оказывается визуально лучше или дешевле в конкретном случае, разработчики предпочитают сохранять её в своём инструментарии.

Естественно, для обеспечения работы всего этого на современных консолях приходится идти на технические компромиссы. Изображение отображается с частотой 30 кадров в секунду, и некоторые элементы, такие как определённые отражения и качество движущегося изображения, всё ещё нуждаются в улучшении. Также стоит помнить, что GTA 6 всё ещё находится в разработке.

Внутреннее разрешение рендеринга PS5, по-видимому, составляет 1440p без DRS, по крайней мере, в этом трейлере. Однако результат не обеспечивает чёткого изображения в разрешении 4K, и нет убедительных доказательств использования современных методов масштабирования по времени, таких как FSR 2 или TAA. Вместо этого изображение выглядит как относительно простое пространственное масштабирование с 1440p до 4K, что приводит к некоторой размытости, видимой геометрической неровности и мерцанию мелких деталей. Элементы трассировки лучей усугубляют это в некоторых местах, создавая шумные и размытые отражения, которые в некоторых статических сравнениях могут выглядеть хуже, чем старые решения для экранного пространства.



Игровой процесс демонстрирует относительно стабильную и хорошо сбалансированную частоту кадров в 30 FPS, с лишь редкими случаями одиночных кадров».«Нет никаких признаков резких падений частоты кадров, которые были характерны для версий GTA 4 и GTA 5 для Xbox 360 и PS3. Вместо этого, судя по всему, игра тщательно поддерживает частоту обновления 33,3 мс, и Rockstar явно приложила огромные усилия для балансировки нагрузки на ЦП и ГП, полностью задействовав аппаратное обеспечение. Это делает версию с 60 FPS на консолях крайне маловероятной; невозможно восстановить достаточно времени ГП и, особенно, ЦП, чтобы обеспечить частоту обновления 16,7 мс без ущерба для игрового процесса.

Тем не менее, учитывая, что речь идёт об огромном открытом мире, работающем на стандартной PS5, вывод Digital Foundry довольно позитивен; Rockstar, по-видимому, использует возможности текущего поколения оборудования на пределе его возможностей.

Демо-видео было записано на стандартной PS5, поэтому можно ожидать, что игра будет выглядеть немного лучше на PS5 Pro, которая имеет более мощный ГП с доступным масштабированием PSSR. Эта дополнительная мощность должна обеспечить более высокое качество эффектов трассировки лучей и улучшенную графику, но нам придётся подождать, пока Sony или Rockstar покажут кадры PS5 Pro, чтобы получить точное представление о том, как будет работать версия игры для Pro. То же самое касается консолей следующего поколения, хотя до них ещё годы.

Интересно, что похвала имеет ещё больший вес, потому что сама Digital Foundry несколько месяцев назад выражала некоторый скептицизм. Анализируя изображения, опубликованные Rockstar, издание считало маловероятным, что такой уровень детализации представляет собой GTA 6, работающую в реальном времени на современных консолях. Теперь, после 26-минутной презентации, записанной непосредственно на стандартной PS5, оценка изменилась: по мнению команды, результат может стать одной из самых впечатляющих демонстраций рендеринга в реальном времени, когда-либо виденных.

GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Версия для ПК пока не анонсирована.