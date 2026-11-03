"Встретишь релиз в тюрьме": британская полиция высмеяла гонщика, который пропустит GTA 6

Полиция графства Дербишир (Великобритания) оригинально высмеяла задержанного нарушителя, оформив видео с его арестом в стиле Grand Theft Auto 6. Ролик с кадрами погони опубликовали в TikTok.

На видео наложили интерфейс, стилизованный под GTA, и использовали трек «Flower in a Hurricane». В подписи полицейские съязвили:

«Мог бы подождать пару недель до выхода GTA 6… а теперь Джек встретит релиз в тюрьме».

Речь идёт о 29-летнем Джеке Викрейдже, которого признали виновным в опасном вождении, управлении автомобилем без прав, вождении под действием наркотиков. Суд приговорил его к 14 месяцам колонии.

«Ждать игру 13 лет — долго, но это не оправдывает такое вождение в реальной жизни. Срезать углы и гонять по жилым улицам среди бела дня, когда вокруг пешеходы и машины… оставьте это для улиц Вайс-Сити», — добавили в заявлении полицейские.