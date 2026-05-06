Второй трейлер Grand Theft Auto 6 вышел ровно год назад

Ровно год назад, 5 мая 2025 года, Rockstar Games представила второй трейлер Grand Theft Auto VI, который за 12 месяцев собрал 159 миллионов просмотров и 6,4 миллиона лайков на YouTube. Видео, записанное на стандартной PS5, подчеркнуло ключевые аспекты грядущего хита: взаимоотношения главных героев Джейсона и Лусии, а также атмосферу Вайс-Сити — вымышленного города, вдохновлённого Майами.

В ближайшие месяцы Rockstar обещает активизировать информационную кампанию: летом стартует масштабная реклама, а 19 ноября 2026 года игра наконец-то поступит в продажу на PS5 и Xbox Series S|X. Фанаты ожидают новых трейлеров, геймплейных демонстраций и, возможно, анонсов специальных изданий.