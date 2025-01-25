"Вы понятия не имеете": теории о втором трейлере GTA 6 достали даже Роджера Кларка, сыгравшего Артура Моргана в RDR 2

Сообщество Grand Theft Auto генерирует огромное количество абсурдных теорий относительно второго трейлера к GTA 6. Сначала появилась пресловутая теория о фазе луны, по которой убывающая луна в рекламных материалах GTA Online указывала на выход следующего трейлера 22 ноября 2024 года (чего не произошло). Далее, исходя из информации старого ордера на арест реальных Бонни и Клайда, второй трейлер сиквела GTA 5 якобы должен был выйти 27 декабря 2024 года, но и тут теория не подтвердилась.
Очередной взрыв фантазии случился после того, как Rockstar Games разместила пост о бонусах для GTA+. Фанаты сразу же увидели на изображении «скрытое послание»: ряд цифр на контейнере, которое в итоге превратилось в цифру 30. Это тут же было трактовано ими как намек на появление второго трейлера - 30 января 2025 года. К тому же это будет четверг, а по четвергам компания Rockstar как раз и делает важные анонсы.
Споры вокруг этой темы стали настолько бурными, что Роджер Кларк, «ковбой» из другой крупной игры Rockstar, тоже решил высказаться на тему очередной теории фанатов, связанной с появлением нового трейлера GTA 6. Исполнитель роли Артура Моргана в Red Dead Redemption 2 призвал любителей подобных теорий остыть:
Пожалуйста, прекратите гадать, когда будет показан второй трейлер GTA 6. Пожалуйста. Вы не имеете ни единой чертовой догадки, и это уже более чем очевидно, - написал Кларк.
Похоже, что Кларк, чей персонаж уже успел насытиться разными теориями и враньем от Датча ван дер Линде, не смог остаться в стороне от абсурдности таких теорий. От Луны, старого ордера на арест до серии случайных чисел в посте в соцсетях - актер посчитал нужным высказаться. Впрочем, и фанаты вряд ли откажутся от удовольствия подурачиться, когда у них нет никакой реальной информации.
Релиз GTA 6 ожидается в 2025-2026 для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Сейчас эти психи начнут считать и складывать буквы в его сообщении и набрасывать даты:)))
А потом будут яростно агонизировать, когда в придуманную ими же дату ничего не произойдёт. То ли фанаты GTA одарены особой гениальностью, то ли в Rockstar работают гениальные маркетологи.
Там сошлись все карты: с одной стороны - у Rockstar не гениальные, но отличные маркетологи. С другой стороны - Фанаты GTA это фанаты CoD на максималках, как бы так по мягче сказать... в общем "верящие в иллюминатов."
По моему теории достали вообще всех здравых людей. Вот фанатикам заняться нечем, лол
GTA Vice City Nextgen Edition вышла?
Сегодня должна
Уже нашли дату анонса трейлера
Как будто ему лично пишут.
Пускай еще выловят какашки директоров и проведут днк тест, может код днк из какашки директоров это дата выхода нового трейлера гта 6🤔
Классный актёр. В Fort Solis он тоже отлично сыграл.
Да не выйдет это гуано, успокойтесь уже, а даже если и выйдет, то и ежу понятно, что в современную эпоху, это будет в два, а то и в три раза хуже Веилгварда.
я предсказываю выход NFS MW ремейк на 11 ноября 2025!
Рандом дата 21 сентября 2025. Если угадаю, считайте, что я ванга. Выпустили бы 11 сентября 2025, но сами знаете, как в сша любят эту дату у них какой то больной мазохистический онанизм на эту дату.