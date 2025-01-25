"Вы понятия не имеете": теории о втором трейлере GTA 6 достали даже Роджера Кларка, сыгравшего Артура Моргана в RDR 2

Сообщество Grand Theft Auto генерирует огромное количество абсурдных теорий относительно второго трейлера к GTA 6. Сначала появилась пресловутая теория о фазе луны, по которой убывающая луна в рекламных материалах GTA Online указывала на выход следующего трейлера 22 ноября 2024 года (чего не произошло). Далее, исходя из информации старого ордера на арест реальных Бонни и Клайда, второй трейлер сиквела GTA 5 якобы должен был выйти 27 декабря 2024 года, но и тут теория не подтвердилась.

Очередной взрыв фантазии случился после того, как Rockstar Games разместила пост о бонусах для GTA+. Фанаты сразу же увидели на изображении «скрытое послание»: ряд цифр на контейнере, которое в итоге превратилось в цифру 30. Это тут же было трактовано ими как намек на появление второго трейлера - 30 января 2025 года. К тому же это будет четверг, а по четвергам компания Rockstar как раз и делает важные анонсы.

Споры вокруг этой темы стали настолько бурными, что Роджер Кларк, «ковбой» из другой крупной игры Rockstar, тоже решил высказаться на тему очередной теории фанатов, связанной с появлением нового трейлера GTA 6. Исполнитель роли Артура Моргана в Red Dead Redemption 2 призвал любителей подобных теорий остыть:

Пожалуйста, прекратите гадать, когда будет показан второй трейлер GTA 6. Пожалуйста. Вы не имеете ни единой чертовой догадки, и это уже более чем очевидно, - написал Кларк.

Похоже, что Кларк, чей персонаж уже успел насытиться разными теориями и враньем от Датча ван дер Линде, не смог остаться в стороне от абсурдности таких теорий. От Луны, старого ордера на арест до серии случайных чисел в посте в соцсетях - актер посчитал нужным высказаться. Впрочем, и фанаты вряд ли откажутся от удовольствия подурачиться, когда у них нет никакой реальной информации.

Релиз GTA 6 ожидается в 2025-2026 для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.