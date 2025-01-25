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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 1 894 оценки

"Вы понятия не имеете": теории о втором трейлере GTA 6 достали даже Роджера Кларка, сыгравшего Артура Моргана в RDR 2

Gruz_
Новости

Сообщество Grand Theft Auto генерирует огромное количество абсурдных теорий относительно второго трейлера к GTA 6. Сначала появилась пресловутая теория о фазе луны, по которой убывающая луна в рекламных материалах GTA Online указывала на выход следующего трейлера 22 ноября 2024 года (чего не произошло). Далее, исходя из информации старого ордера на арест реальных Бонни и Клайда, второй трейлер сиквела GTA 5 якобы должен был выйти 27 декабря 2024 года, но и тут теория не подтвердилась.

Очередной взрыв фантазии случился после того, как Rockstar Games разместила пост о бонусах для GTA+. Фанаты сразу же увидели на изображении «скрытое послание»: ряд цифр на контейнере, которое в итоге превратилось в цифру 30. Это тут же было трактовано ими как намек на появление второго трейлера - 30 января 2025 года. К тому же это будет четверг, а по четвергам компания Rockstar как раз и делает важные анонсы.

Споры вокруг этой темы стали настолько бурными, что Роджер Кларк, «ковбой» из другой крупной игры Rockstar, тоже решил высказаться на тему очередной теории фанатов, связанной с появлением нового трейлера GTA 6. Исполнитель роли Артура Моргана в Red Dead Redemption 2 призвал любителей подобных теорий остыть:

Пожалуйста, прекратите гадать, когда будет показан второй трейлер GTA 6. Пожалуйста. Вы не имеете ни единой чертовой догадки, и это уже более чем очевидно, - написал Кларк.

Похоже, что Кларк, чей персонаж уже успел насытиться разными теориями и враньем от Датча ван дер Линде, не смог остаться в стороне от абсурдности таких теорий. От Луны, старого ордера на арест до серии случайных чисел в посте в соцсетях - актер посчитал нужным высказаться. Впрочем, и фанаты вряд ли откажутся от удовольствия подурачиться, когда у них нет никакой реальной информации.

Релиз GTA 6 ожидается в 2025-2026 для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

1
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Сейчас эти психи начнут считать и складывать буквы в его сообщении и набрасывать даты:)))

13
Alexander Bekker

А потом будут яростно агонизировать, когда в придуманную ими же дату ничего не произойдёт. То ли фанаты GTA одарены особой гениальностью, то ли в Rockstar работают гениальные маркетологи.

2
Roy1010 Alexander Bekker

Там сошлись все карты: с одной стороны - у Rockstar не гениальные, но отличные маркетологи. С другой стороны - Фанаты GTA это фанаты CoD на максималках, как бы так по мягче сказать... в общем "верящие в иллюминатов."

1
Гамер132

По моему теории достали вообще всех здравых людей. Вот фанатикам заняться нечем, лол

3
LuckyСat

GTA Vice City Nextgen Edition вышла?

2
Vitali Ford

Сегодня должна

1
OnlyWatch

Уже нашли дату анонса трейлера

2
Страйф

Как будто ему лично пишут.

2
Vitali Ford

Пускай еще выловят какашки директоров и проведут днк тест, может код днк из какашки директоров это дата выхода нового трейлера гта 6🤔

1
Tiger Goose

Классный актёр. В Fort Solis он тоже отлично сыграл.

0
JKarter

Да не выйдет это гуано, успокойтесь уже, а даже если и выйдет, то и ежу понятно, что в современную эпоху, это будет в два, а то и в три раза хуже Веилгварда.

0
Lelik_mc_kawai

я предсказываю выход NFS MW ремейк на 11 ноября 2025!

-1
DOTA HIKKA

Рандом дата 21 сентября 2025. Если угадаю, считайте, что я ванга. Выпустили бы 11 сентября 2025, но сами знаете, как в сша любят эту дату у них какой то больной мазохистический онанизм на эту дату.

-2