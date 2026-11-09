Выход GTA 6 обойдётся британским компаниям в 12 миллионов фунтов стерлингов: 83 тысячи сотрудников берут отгулы

До релиза GTA 6 осталось менее двух недель, и ожидание игры ощущается буквально в каждом доме по всему миру. По данным издателя Take-Two, проект в открытом мире уже разошёлся тиражом в 7,7 миллиона копий (только по предзаказам) и обещает стать крупнейшим игровым релизом в истории.

Неудивительно, что геймеры по всему миру с нетерпением ждут выхода GTA 6: многие подают заявления на отпуск, чтобы полностью погрузиться в детально проработанный мир, созданный студией Rockstar. Как выяснилось, релиз игры обойдётся экономике Великобритании в круглую сумму из-за отсутствия сотрудников на рабочих местах.

Согласно отчёту издания The Sun, отсутствие сотрудников на рабочих местах в связи с выходом GTA 6 обойдётся британским компаниям в 12 миллионов фунтов стерлингов. По данным сервиса BrightHR, отслеживающего посещаемость персонала, 83 000 работников в Великобритании подали заявления на отгулы в ноябре и декабре — специально для того, чтобы поиграть в GTA 6.

Только в день релиза проект от Rockstar обойдётся британским фирмам в 3,14 миллиона фунтов стерлингов: 5% всех запросов на отпуск, приходящихся на 19 ноября, связаны именно с выходом GTA 6. В этом регионе ожидаемый день выхода игры стал причиной для взятия отгула — причём делают это в два раза чаще, чем ради медового месяца. Этот факт наглядно демонстрирует культурную значимость GTA 6. Согласно отчёту, некоторые геймеры даже копили отпускные дни в течение целого года, чтобы получить двухнедельный перерыв и полностью пройти игру.

Таким образом, если кто-то до сих пор не осознавал колоссального культурного влияния GTA 6 — даже после того, как армия США предоставила новобранцам выходные для игры в неё, — то эта тенденция в Великобритании должна окончательно прояснить, насколько много значит этот проект для игроков по всему миру.