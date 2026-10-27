Выход GTA 6 увеличил число заявок на отгул 19 ноября на 17%

Релиз GTA 6 уже повлиял на планы сотрудников: согласно данным компании BambooHR, специализирующейся на кадровом программном обеспечении, количество заявок на выходной 19 ноября выросло на 9–17% по сравнению с обычным показателем для третьего четверга ноября. Об этом сообщает Money.com. Хотя не все желающие взять отгул обязательно собираются играть в новую GTA, ажиотаж вокруг релиза, вероятно, стал главной причиной такого скачка.

Экономисты также прогнозировали, что выход игры может привести к потере производительности в США на сумму около $1 млрд. Реальные последствия ещё предстоит оценить, но интерес к GTA 6 уже показывает, насколько масштабным событием обещает стать её запуск.

Rockstar Games активно готовится к релизу и вкладывает значительные средства в продвижение. Например, компания потратила $975 тысяч на установку огромной неоновой розовой вывески на крыше арены баскетбольного клуба «Майами Хит». В городе также появились рекламные материалы вымышленных брендов из игры и баннеры с изображениями её героев. Кроме того, жители Майами могут посетить реальную версию Burger Shot — сети быстрого питания из вселенной Grand Theft Auto.

18 ноября «Майами Хит» и «Милуоки Бакс» проведут необычный матч в форме и на площадке, оформленных в стиле GTA 6. Команда из Майами на время превратится в Vice City Heat — ещё один масштабный рекламный ход накануне выхода игры.

GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. По слухам, версия для ПК может появиться в начале 2027 года.