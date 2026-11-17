Компания Sony выпустила системное обновление 26.07-14.23.00 для консоли PS5, содержащее очередные исправления системы безопасности. В официальном описании обновления указано лишь, что внесены «исправления безопасности системного программного обеспечения», без уточнения того, какие именно уязвимости были устранены.

Новая прошивка стала продолжением версии 26.07-14.22.00, вышедшей в начале ноября с аналогичным описанием. Оба обновления были выпущены незадолго до релиза Grand Theft Auto VI, запланированного на 19 ноября, хотя Sony не подтвердила, связаны ли эти обновления с данной игрой.

Выпуск обновлений совпал с активизацией сообщества энтузиастов, занимающихся модификацией программного обеспечения PS5 (так называемый «homebrew»). После появления широко распространённого эксплойта «Relapse», затрагивающего прошивку 13.60, исследователь безопасности Gezine недавно заявил, что ему удалось извлечь (дампить) исполняемый файл игры на версии прошивки 14.22. Сообщается, что именно эта версия необходима для запуска GTA VI, что делает данное заявление особенно примечательным в преддверии выхода игры.

На данный момент для указанных версий прошивки не существует публично доступного «джейлбрейка» (взлома), а предварительно загруженные файлы GTA VI остаются зашифрованными вплоть до официального релиза. Тем не менее, сама возможность получения доступа к исполняемому файлу игры до её выхода вызывает опасения по поводу возможной утечки или попыток обратной разработки (реверс-инжиниринга) с использованием инструментов декомпиляции на базе ИИ. Теоретически это может привести к созданию неофициального порта игры для ПК, хотя подтверждений того, что подобное уже произошло, на данный момент нет.