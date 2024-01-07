Вызывайте санитаров: Флоридский Джокер выдвинул очередной ультиматум авторам GTA 6 и запросил 10 млн долларов

Лоуренс Салливан, которого СМИ окрестили "Флоридским Джокером", направил компании Rockstar Games "последнее предупреждение". Теперь он хочет получить 10 миллионов долларов в качестве компенсации за предполагаемое использование его образа для NPC, который появился в первом трейлере GTA 6, до 14 января. В противном случае он пообещал, возможно, в шутку, что вытащит хакера, ответственного за гигантскую утечку GTA 6, и "вместе мы взломаем вас снова".

Как вы уже, наверное, знаете, в первом официальном ролике GTA 6 на короткое время появляется арестованный полицией NPC с татуировками на лице. Фанаты связали этого человека с Лоуренсом Салливаном, дважды арестованным полицией за незаконное хранение огнестрельного оружия и получившим прозвище "Флоридский Джокер" за смутное сходство с Джокером из "Отряда самоубийц". Ранее Салливан уже выносил другие "последние предупреждения". Сначала он потребовал два миллиона долларов, вскоре увеличив сумму до трех, а затем до пяти миллионов, заявив, что его адвокаты готовы к действиям и что у них есть конкретные доказательства, которые помогут ему выиграть в суде, если дело дойдет до разбирательства.

Как мы видим, ролик открывается очередным комичным выходом Салливана из-за ветвей дерева с надписью "GTA we must talk", которую он, очевидно, пытается превратить в некий товарный знак, возможно, воспользовавшись предложениями исполнителя роли Артура Моргана из Red Dead Redemption 2.

Далее следуют обычные требования, теперь уже до 10 миллионов долларов, и добавляется, что он не может даже сходить за пиццей без того, чтобы к нему не пристали те, кто узнал в нем персонажа из трейлера GTA 6, и что без него "GTA не была бы новостью". Послание заканчивается вышеупомянутым обещанием выпустить Ариона Куртаджа, одного из молодых хакеров, ответственных за кражу данных из GTA 6 в прошлом году, который был помещен в психиатрическую клинику.

В общем, целый месяц я давал вам, ребята, бесплатную рекламу. Мне нужны мои деньги. Мой день рождения 11 января, если вы не свяжетесь со мной через три дня после моего дня рождения..... Я хочу 10 миллионов долларов. 10 миллионов долларов за мою боль и страдания, за диффамацию характера. Прекратите играть со мной в игры. Когда еще GTA попадала в новости? Никогда, и вы не посадите меня в тюрьму GTA, вы не поместите меня в психушку. Продолжай играть со мной, я вытащу этого парня из психушки и давай снова взломаем твою систему.