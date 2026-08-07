WWE подала заявку на товарный знак "Vice City" перед выходом GTA 6

WWE подала заявку на регистрацию товарного знака «Vice City» всего за несколько месяцев до выхода Grand Theft Auto VI. Документы были направлены в Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO) 4 августа 2026 года.

При этом заявка WWE не связана с видеоиграми. Она охватывает услуги в сфере рестлинга и спортивных развлечений, включая выступления профессионального рестлера, трансляции, информацию о рестлинге, фан-клубы и связанные с ними развлекательные мероприятия.

Вероятнее всего, товарный знак связан с Лолой Вайс. WWE уже использует выражение Vice City в официальном профиле рестлерши, описывая его как её территорию. Вайс родилась в Майами, штат Флорида, поэтому название также соответствует её образу и происхождению.

Подача заявки произошла вскоре после выступления Лолы Вайс на NXT, где она проиграла Кендал Грей в матче за женский чемпионский титул. После поединка Вайс попрощалась с аудиторией NXT, что породило предположения о её скором переходе в основной ростер WWE.

Совпадение с подготовкой к релизу GTA 6 выглядит необычно, поскольку Vice City является одним из ключевых брендов серии Grand Theft Auto. Однако сама заявка WWE относится к совершенно другой категории услуг и сама по себе не указывает на какое-либо сотрудничество с Rockstar Games или Take-Two Interactive.

Таким образом, наиболее вероятно, что WWE просто закрепляет за собой название Vice City в рамках продвижения Лолы Вайс. При этом появление заявки именно сейчас может дополнительно подтверждать планы компании перевести рестлершу из NXT в основной ростер.