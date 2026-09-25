Xbox ответила на сообщения о доминировании PS5 в предзаказах GTA 6 - доля консоли соответствует её позиции на рынке

Microsoft прокомментировала сообщения о том, что предзаказы GTA 6 якобы сильно смещены в пользу PS5 по сравнению с Xbox Series X и S. В компании заявили, что довольны показателями игры на Xbox, а внутренняя статистика показывает соответствие доли предзаказов Xbox её доле на рынке консолей.

Поводом для комментария стал недавний материал The Verge о сокращениях и реорганизации Xbox. Журналист Том Уоррен писал, что заметное преимущество PS5 в предзаказах GTA 6 вызывает у Microsoft дополнительные вопросы относительно положения Xbox как игровой платформы.

Однако директор по стратегии Xbox Мэттью Болл заявил, что компания «очень довольна» предзаказами GTA 6. По его словам, игра уже устанавливает рекорды для Xbox, а осенью показатели могут вырасти ещё сильнее. При этом внутренняя аналитика Microsoft показывает, что доля предзаказов GTA 6 на Xbox соответствует доле Xbox на рынке консолей.

Точные цифры Xbox не раскрывает. Microsoft уже несколько лет не сообщает официальные данные о продажах Xbox Series X и S, тогда как Sony регулярно публикует статистику PS5. По состоянию на 30 июня PlayStation 5 разошлась тиражом более 95 млн устройств. Аналитики ранее оценивали, что совокупные продажи Xbox Series X и S примерно вдвое ниже показателей PS5, однако Microsoft эти цифры официально не подтверждала.

На предзаказы также влияет тесное сотрудничество Sony и Rockstar Games. PlayStation активно продвигает GTA 6 в маркетинге, демонстрируя версию для PS5 и отдельно рассказывая о поддержке её функций, включая тактильную отдачу и динамик контроллера DualSense. Поэтому преимущество PS5 в общем количестве предзаказов само по себе не означает, что Xbox показывает слабый результат относительно своей установленной доли рынка.

GTA 6 выйдет 19 ноября только на PS5 и Xbox Series X|S.