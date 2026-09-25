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8 3 185 оценок

Xbox ответила на сообщения о доминировании PS5 в предзаказах GTA 6 - доля консоли соответствует её позиции на рынке

IKarasik IKarasik

Microsoft прокомментировала сообщения о том, что предзаказы GTA 6 якобы сильно смещены в пользу PS5 по сравнению с Xbox Series X и S. В компании заявили, что довольны показателями игры на Xbox, а внутренняя статистика показывает соответствие доли предзаказов Xbox её доле на рынке консолей.

Поводом для комментария стал недавний материал The Verge о сокращениях и реорганизации Xbox. Журналист Том Уоррен писал, что заметное преимущество PS5 в предзаказах GTA 6 вызывает у Microsoft дополнительные вопросы относительно положения Xbox как игровой платформы.

Сообщается, что предзаказы на GTA 6 "сильно смещены в сторону PS5", что вызывает обеспокоенность у Xbox

Однако директор по стратегии Xbox Мэттью Болл заявил, что компания «очень довольна» предзаказами GTA 6. По его словам, игра уже устанавливает рекорды для Xbox, а осенью показатели могут вырасти ещё сильнее. При этом внутренняя аналитика Microsoft показывает, что доля предзаказов GTA 6 на Xbox соответствует доле Xbox на рынке консолей.

Точные цифры Xbox не раскрывает. Microsoft уже несколько лет не сообщает официальные данные о продажах Xbox Series X и S, тогда как Sony регулярно публикует статистику PS5. По состоянию на 30 июня PlayStation 5 разошлась тиражом более 95 млн устройств. Аналитики ранее оценивали, что совокупные продажи Xbox Series X и S примерно вдвое ниже показателей PS5, однако Microsoft эти цифры официально не подтверждала.

На предзаказы также влияет тесное сотрудничество Sony и Rockstar Games. PlayStation активно продвигает GTA 6 в маркетинге, демонстрируя версию для PS5 и отдельно рассказывая о поддержке её функций, включая тактильную отдачу и динамик контроллера DualSense. Поэтому преимущество PS5 в общем количестве предзаказов само по себе не означает, что Xbox показывает слабый результат относительно своей установленной доли рынка.

GTA 6 выйдет 19 ноября только на PS5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии:  71
Ваш комментарий
Grek028

на обычной слимке игра будет точно лучше работать чем на серии х

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