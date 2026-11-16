Xbox представила геймпад в виде аллигатора к выходу GTA 6 и разослала избранным подарочные наборы с играми и подпиской

Microsoft продолжает поддерживать ажиотаж вокруг предстоящего выхода Grand Theft Auto VI. В рамках нового десятилетнего партнёрства с Take-Two Interactive компания начала рассылать избранным получателям специальные подарочные наборы, посвящённые GTA 6.

Один из таких комплектов продемонстрировал портал DayOne. Главным элементом набора стал необычный контроллер Xbox, корпус которого имитирует чешуйчатую кожу аллигатора. Кнопка Xbox расположена внутри элемента дизайна, напоминающего глаз рептилии, а боковую часть геймпада украшают массивные зубы.

Подарок не ограничился одним геймпадом. Представители DayOne рассказали, что весь комплект доставил курьер, который при вручении произнёс: «Меня прислала Люсия». Внутри дорожной сумки находились контроллер, имитация денежных купюр, фонарик и запирающийся ящик с ключом.

Однако на этом содержимое набора не заканчивалось. Microsoft также включила в него 12-месячную подписку Xbox Game Pass Ultimate, игру Call of Duty: Modern Warfare 4 и код для получения Grand Theft Auto VI в издании Ultimate Edition.

Таким образом, избранные получатели получили весьма необычный комплект подарков в преддверии одного из самых ожидаемых игровых релизов последних лет. Остальным поклонникам серии придётся самостоятельно приобретать GTA 6.

Grand Theft Auto VI выходит в четверг, 19 ноября 2026 года, на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Пользователям, уже купившим игру, доступна предварительная загрузка.