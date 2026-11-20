Выход Grand Theft Auto 6, которую ждали 13 лет, спровоцировал неожиданный скандал: часть мужской аудитории игры возмутилась тем, что в ней нужно заботиться о виртуальной девушке. Лусия стала первой играбельной женщиной-протагонистом в истории франшизы и поддержание романтических отношений с ней - важная часть геймплея: от решений игрока зависит, как пара взаимодействует и развивается сюжет.
Однако некоторых геймеров, ностальгирующих по старым GTA, это возмутило. Стример Asmongold с аудиторией более двух миллионов человек, в прямом эфире драматично закрыл лицо руками, когда игра предложила ему выгрузить из багажника одежду и продукты для Лусии, выходящей из тюрьмы.
Что они со мной делают, бро? Я что, мальчик на побегушках?
Позже он заявил, что у Люсии нет ни одного положительного качества: она импульсивная, глупая, ревнивая, не понимает своего места в отношениях, не имеет навыков, эгоистичная и эмоционально манипулирует.
Стример Clavicular, известный как луксмаксинг-блогер, написал:
GTA 6 - это симулятор куколда. Половина миссий - это клоунада и подлизывание к девушкам.
Комментатор Стивен Краудер отметил, что в игре "можно собрать для своей девушки мебель из IKEA, сделать ей маникюр и купить цветы, но больше нельзя снять проститутку".
Слушайте, проститутки и убийства - это плохо, я согласен. Но дело не в том, что левые вдруг стали моральными, они просто выборочно навязывают свою извращенную версию морали.
Один из постов в X с более чем 1,8 млн просмотров утверждает, что в игре есть момент, "когда ты приходишь домой уставший поздно ночью, а Лусия закатывает истерику и молчит.
Они превратили игру, сделанную для мужчин, в игру, которая унижает мужчин.
Одной из самых обсуждаемых бытовых механик стала интерактивная мини-игра с массажем ступней, в которой Джейсон разминает уставшие ноги Лусии после миссий. Вместо обычной кат-сцены разработчики дали игроку прямое управление движениями рук, позволяя выбирать точки нажатия и интенсивность, что вызвало бурную реакцию в сети: часть комментаторов сочла этот эпизод "подкаблучным" и неуместным для криминального боевика.
На этом фоне в спор включился журналист Bloomberg Джейсон Шрайер. В социальной сети X он раскритиковал игроков, недовольных вступительными миссиями GTA 6, назвав их "инцелами". Поводом послужила негативная реакция части аудитории на бытовые и романтические задачи главного героя - такие как покупка продуктов или цветов для напарницы Люсии.
При этом, как отмечает журналистка журнала Rolling Stone, никто не заставляет игрока делать для Лусии приятные мелочи: можно быть невнимательным и черствым и она просто будет любить вас меньше.
GTA 6, по мнению критиков, бросает вызов представлению о том, что женщина-протагонист в видеоигре может быть интересна потребителю только как аватар его желаний и эскапизма, а не как равный партнер в истории с интерактивным развитием персонажа. Игра стала самым амбициозным проектом современности и в целом получила восторженные отзывы критиков и пользователей. В ней по-прежнему можно грабить магазины, угонять мопед у старушки, кататься на гидроцикле с собакой, устраивать перестрелки в банке и гонки с полицией Вайс-Сити. А если захочется - можно прогуляться по пляжу со своей латиной на следующий день.
Только токсичные мужчины выращенные в тепличных условиях под юбкой мамы могут называть эту игру симулятором куколда.
Игра отражает современные реалии. Женщины сейчас слишком обнаглели. Не будешь им потакать, останешься один. Эх, хорошо было в 19 веке!
— Куколды бунтуют, капитан!
Это смешно, играют на приставке в 20 фпс, но при этом до сих пор не считают себя куками, лмао. Эт получается, они куки в квадрате.
Видимо оказывать знаки внимания девушке и жить не в ветхом обоссанном углу не вписывается в их образ жизни. Ну удачи им. И мои соболезнования их руке.