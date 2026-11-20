Выход Grand Theft Auto 6, которую ждали 13 лет, спровоцировал неожиданный скандал: часть мужской аудитории игры возмутилась тем, что в ней нужно заботиться о виртуальной девушке. Лусия стала первой играбельной женщиной-протагонистом в истории франшизы и поддержание романтических отношений с ней - важная часть геймплея: от решений игрока зависит, как пара взаимодействует и развивается сюжет.

Однако некоторых геймеров, ностальгирующих по старым GTA, это возмутило. Стример Asmongold с аудиторией более двух миллионов человек, в прямом эфире драматично закрыл лицо руками, когда игра предложила ему выгрузить из багажника одежду и продукты для Лусии, выходящей из тюрьмы.

Что они со мной делают, бро? Я что, мальчик на побегушках?

Позже он заявил, что у Люсии нет ни одного положительного качества: она импульсивная, глупая, ревнивая, не понимает своего места в отношениях, не имеет навыков, эгоистичная и эмоционально манипулирует.

Стример Clavicular, известный как луксмаксинг-блогер, написал:

GTA 6 - это симулятор куколда. Половина миссий - это клоунада и подлизывание к девушкам.

Комментатор Стивен Краудер отметил, что в игре "можно собрать для своей девушки мебель из IKEA, сделать ей маникюр и купить цветы, но больше нельзя снять проститутку".

Слушайте, проститутки и убийства - это плохо, я согласен. Но дело не в том, что левые вдруг стали моральными, они просто выборочно навязывают свою извращенную версию морали.

Один из постов в X с более чем 1,8 млн просмотров утверждает, что в игре есть момент, "когда ты приходишь домой уставший поздно ночью, а Лусия закатывает истерику и молчит.

Они превратили игру, сделанную для мужчин, в игру, которая унижает мужчин.

Одной из самых обсуждаемых бытовых механик стала интерактивная мини-игра с массажем ступней, в которой Джейсон разминает уставшие ноги Лусии после миссий. Вместо обычной кат-сцены разработчики дали игроку прямое управление движениями рук, позволяя выбирать точки нажатия и интенсивность, что вызвало бурную реакцию в сети: часть комментаторов сочла этот эпизод "подкаблучным" и неуместным для криминального боевика.

На этом фоне в спор включился журналист Bloomberg Джейсон Шрайер. В социальной сети X он раскритиковал игроков, недовольных вступительными миссиями GTA 6, назвав их "инцелами". Поводом послужила негативная реакция части аудитории на бытовые и романтические задачи главного героя - такие как покупка продуктов или цветов для напарницы Люсии.

При этом, как отмечает журналистка журнала Rolling Stone, никто не заставляет игрока делать для Лусии приятные мелочи: можно быть невнимательным и черствым и она просто будет любить вас меньше.

GTA 6, по мнению критиков, бросает вызов представлению о том, что женщина-протагонист в видеоигре может быть интересна потребителю только как аватар его желаний и эскапизма, а не как равный партнер в истории с интерактивным развитием персонажа. Игра стала самым амбициозным проектом современности и в целом получила восторженные отзывы критиков и пользователей. В ней по-прежнему можно грабить магазины, угонять мопед у старушки, кататься на гидроцикле с собакой, устраивать перестрелки в банке и гонки с полицией Вайс-Сити. А если захочется - можно прогуляться по пляжу со своей латиной на следующий день.