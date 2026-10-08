"Я не видела его баклажан": после многочисленных вопросов журналистка IGN пояснила ситуацию с голым Джейсоном в GTA 6

Журналистка IGN Рэйчел Уэбер оказалась в центре внезапного интернет-шума после публикации большого интервью с разработчиками Grand Theft Auto 6. В материале она вскользь упомянула, что во время демо ведущий разработки Rockstar North Роб Нельсон переключил управление на Джейсона - и тот оказался голым в душе. Фраза в статье звучала максимально сдержанно:

На этом моменте Нельсон переключается на Джейсона, где наш герой… голый.

Этого оказалось достаточно. Фанаты мгновенно начали выяснять самое важное: а видела ли Уэбер "всё"? Насколько детально показана нагота главного героя? Есть ли в игре "полный фронтал" у протагонистов?

Темау быстро подхватило Kotaku. Издание прямо спросило, полностью ли мы увидим "достинство" Джейсона в игре? Журналисты попытались выяснить подробности у самой Уэбер, но она оказалась в отпуске. Тогда они обратились в Rockstar и даже позвонили Греггу Миллеру из Kinda Funny во время стрима. У тех, кто видел другую версию демо, голого Джейсона не было вовсе.

Пока Kotaku и фанаты строили теории, сама Рэйчел Уэбер решила закрыть вопрос. 7 октября она написала в соцсети:

Видимо, мне нужно подтвердить… Я не видела его [картинка баклажана].

Чуть позже она добавила:

Опять же, ребята, если бы я увидела его достоинство, вы бы получили об этом целый абзац.

Таким образом, журналистка официально подтвердила: Джейсон действительно был полностью голым в душе во время демо, но "баклажана" она не увидела. Что именно скрывает камеру - вода, мыло, ракурс или цензура - пока неизвестно.

По рейтингам ESRB и международным возрастным меткам в GTA 6 заявлена нагота и сильный сексуальный контент. Ранее в утечках уже мелькала полная фронтальная нагота NPC. Остается главный вопрос: распространяется ли она на главных героев? Игра выходит 19 ноября 2026 года. Тогда и узнаем наверняка.