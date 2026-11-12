Японская версия GTA 6 оказалась на 1,19 ГБ меньше - игроки подозревают Rockstar в цензуре

До выхода Grand Theft Auto VI остаётся всего неделя, однако вокруг долгожданного блокбастера Rockstar Games уже разгорается новый скандал. Японские игроки обнаружили, что местная версия игры занимает заметно меньше места, чем международная. Это вызвало опасения, что разработчики могли вырезать часть контента ради соответствия требованиям японской рейтинговой комиссии CERO.

После начала предварительной загрузки 10 ноября выяснилось, что версия GTA 6 для PlayStation 5 в Японии занимает 208,725 ГБ, тогда как в большинстве других регионов её размер составляет 209,913 ГБ. Разница достигает почти 1,19 ГБ. Аналогичная ситуация наблюдается на Xbox Series X|S: японская версия занимает 208,74 ГБ против 209,86 ГБ у международной.

Однако внимание пользователей привлекла не только разница в размере файлов. Как сообщает японское издание Game*Spark, GTA 6 получила в Японии возрастной рейтинг CERO Z, предназначенный исключительно для совершеннолетних. При этом на страницах игры в цифровых магазинах указаны лишь категории «Насилие» и «Преступления», тогда как предупреждение о сексуальном содержании отсутствует.

Для сравнения, американская рейтинговая комиссия ESRB и европейская PEGI прямо указывают на наличие в GTA 6 откровенного сексуального контента. Именно это несоответствие в сочетании с разницей в размере файлов заставило японских поклонников предположить, что местная версия подверглась цензуре.

В социальных сетях игроки уже требуют от Rockstar Games объяснений. Некоторые пользователи опасаются, что из японского издания могли удалить откровенные сцены или наиболее жестокие эпизоды. Другие хотят заранее узнать о возможных ограничениях, чтобы решить, какую региональную версию игры приобретать.

Подобные опасения возникли не на пустом месте. Японская версия Grand Theft Auto V в своё время также получила рейтинг CERO Z без предупреждения о сексуальном содержании. При этом в ней действительно изменили некоторые откровенные сцены и убрали отдельные жестокие эпизоды.

Rockstar Games и Take-Two Interactive пока не объяснили различия между версиями и не подтвердили наличие каких-либо ограничений. Окончательно выяснить, отличается ли японская GTA 6 от международной по содержанию, вероятно, удастся после релиза, назначенного на 19 ноября 2026 года.