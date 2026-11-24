Аналитик Alinea Analytics Рис Эллиотт считает, что Grand Theft Auto 6 может оказаться последней крупной AAA-игрой подобного масштаба. По его мнению, крупные издатели не станут пытаться создать "следующую GTA 6".
В рассылке The Alinea Insight Эллиотт отмечает, что индустрия уже усвоила уроки провальных попыток сделать "следующий Fortnite" или "убийцу World of Warcraf". С оценкой около 44,9 млн проданных копий и более $4 млрд выручки за первые четыре дня (по данным Alinea на конец уик-энда 22 ноября 2026 года) GTA 6 представляет собой явление, которое практически невозможно повторить.
Эллиотт описывает игру как "лебединую песню" целой главы AAA-разработки с длинными циклами и огромными бюджетами. По его словам, рынок игр уже зрелый, сталкивается с дефицитом финансирования, дорогим железом и меньшей готовностью к крупным рискованным проектам после ряда провалов. Ни один компетентный руководитель не посмотрит на эти цифры и не скажет: "Давайте запустим свою GTA за миллиард долларов".
GTA 6, по оценке аналитика, - это скорее завершение эпохи массовых блокбастеров, а не шаблон для будущего. Следующая фаза индустрии будет менее предсказуемой, рискованнее и интереснее.
Забавно читать про "неповторимый масштаб", когда половина этого масштаба - это докрученные механики из RDR2 восьмилетней давности.
Или это он про бюджет на маркетинг?
Как же они лижут
Надеюсь что это не так, хотелось бы еще увидеть игры такого же уровня как ГТА 6
игра такого масштаба, но поднасрали латино фанфиком для домохозяек
Это звучки нерадостно, если так.