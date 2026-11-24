Аналитик Alinea Analytics Рис Эллиотт считает, что Grand Theft Auto 6 может оказаться последней крупной AAA-игрой подобного масштаба. По его мнению, крупные издатели не станут пытаться создать "следующую GTA 6".

В рассылке The Alinea Insight Эллиотт отмечает, что индустрия уже усвоила уроки провальных попыток сделать "следующий Fortnite" или "убийцу World of Warcraf". С оценкой около 44,9 млн проданных копий и более $4 млрд выручки за первые четыре дня (по данным Alinea на конец уик-энда 22 ноября 2026 года) GTA 6 представляет собой явление, которое практически невозможно повторить.

Эллиотт описывает игру как "лебединую песню" целой главы AAA-разработки с длинными циклами и огромными бюджетами. По его словам, рынок игр уже зрелый, сталкивается с дефицитом финансирования, дорогим железом и меньшей готовностью к крупным рискованным проектам после ряда провалов. Ни один компетентный руководитель не посмотрит на эти цифры и не скажет: "Давайте запустим свою GTA за миллиард долларов".

GTA 6, по оценке аналитика, - это скорее завершение эпохи массовых блокбастеров, а не шаблон для будущего. Следующая фаза индустрии будет менее предсказуемой, рискованнее и интереснее.