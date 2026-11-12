YouTube проведёт 24-часовую трансляцию в честь запуска GTA 6

YouTube анонсировал масштабный стрим, приуроченный к релизу Grand Theft Auto VI. Трансляция под названием «Launch Day: YouTube's 24 Hour GTAVI Livestream» продлится ровно 24 часа.

Эфир стартует 18 ноября в 23:00 по восточному времени (19 ноября в 07:00 по московскому) на официальном канале платформы. Трансляция будет доступна на восьми языках: английском, хинди, испанском, арабском, индонезийском, японском и португальском.

В преддверии запуска разработчики призывают зрителей установить напоминания, чтобы не пропустить пре-шоу. Ожидается, что 24-часовая трансляция станет одной из самых масштабных в истории платформы, учитывая рекордный ажиотаж вокруг новой части GTA.

Релиз самой игры запланирован на 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.