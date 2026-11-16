За прохождение GTA VI готовы заплатить до $135 тысяч: Kalshi ищет стримера для изучения экономики Леониды и прогулов

Американская компания Kalshi, специализирующаяся на рынках прогнозов, открыла необычную вакансию для поклонников Grand Theft Auto VI. Организация готова заплатить до $135 тысяч человеку, который будет проходить новую игру Rockstar Games, транслировать игровой процесс и заниматься исследованием виртуальной экономики штата Леонида. Объявление под названием GTA VI Researcher появилось 11 ноября, всего за восемь дней до запланированного релиза игры. При этом компания отдельно подчёркивает, что речь идёт о настоящей оплачиваемой работе, а не рекламном розыгрыше.

Согласно описанию вакансии, выбранный кандидат должен приступить к обязанностям ровно в полночь 19 ноября, когда состоится выход GTA VI, и продолжать играть до полного прохождения сюжетной кампании. Весь процесс необходимо транслировать на Twitch или YouTube с включённой веб-камерой. При этом Kalshi не требует непрерывного присутствия перед экраном: исследователь сможет самостоятельно планировать расписание, делать перерывы и отдыхать.

Однако простым прохождением игры обязанности не ограничиваются. Сотруднику предстоит подробно изучить экономическую систему Леониды, определить наиболее прибыльные способы заработка, разобраться в игровых механиках и составить таблицы, подтверждающие эффективность найденных стратегий. Кроме того, он должен еженедельно публиковать исследовательские отчёты и подготовить специальное выступление о состоянии экономики виртуального штата.

Отдельной задачей станет анализ влияния релиза GTA VI на реальную американскую экономику. Kalshi хочет выяснить, сколько сотрудников возьмут больничные или отпуска ради игры, как изменится производительность труда и увеличится ли спрос на доставку еды через сервисы вроде DoorDash. Таким образом, исследователь будет изучать не только внутренние финансовые механики GTA VI, но и экономические последствия выхода одной из самых ожидаемых игр последних лет.

Требования к кандидатам оказались довольно серьёзными. Претендент должен быть старше 18 лет, иметь не менее десяти лет игрового опыта и как минимум три года заниматься стримингом. Также необходимы собственный канал, подходящее оборудование, стабильное интернет-соединение и умение анализировать игровые системы. Вакансия предполагает удалённую работу по контракту в США.

За выполнение проекта Kalshi предлагает фиксированное вознаграждение в размере от $100 тысяч до $120 тысяч. Ещё $15 тысяч предусмотрены в качестве дополнительной выплаты после завершения работы. Таким образом, общая сумма может достигнуть $135 тысяч. Важно, что речь идёт об оплате всего проекта, а не о ежемесячной или годовой зарплате.

В самом объявлении компания с юмором обращается к тем, кому родители когда-то говорили, что видеоигры не помогут зарабатывать на жизнь. Теперь Kalshi намерена доказать обратное, предложив опытному геймеру превратить прохождение GTA VI в полноценную исследовательскую работу с шестизначным вознаграждением.