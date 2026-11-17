Организатор и ведущий Джефф Кили официально представил список претендентов на главные награды игровой индустрии в рамках грядущей церемонии The Game Awards 2026. Главным триумфатором по числу упоминаний ожидаемо стала боевик Grand Theft Auto 6. Новая часть самой известной игры Rockstar получила сразу 8 номинаций, включая ключевую категорию — «Игра года».
В финальную шестерку проектов, которые сразятся за главную статуэтку года, вошли:
- Grand Theft Auto VI — 8 номинаций всего
- Resident Evil Requiem — 6 номинаций
- Control Resonant — 6 номинаций
- Phantom Blade Zero — 5 номинаций
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time — 4 номинации
- 007: First Light — 4 номинации
Среди других лидеров по числу категорий в шоу отметились кооперативное приключение Big Walk — 4 номинации, а также боевики Ace Combat 8: Wings of Theve и Gears of War: E-Day, забравшие по 3 номинации.
Абсолютным фаворитом церемонии называют именно GTA 6. На фоне колоссального масштаба и многолетних ожиданий многие уверены в ее безоговорочной победе во всех категориях — от «Лучшей режиссуры» и «Нарратива» до «Аудиодизайна» и главной награды вечера. Кроме того, оглашение списка поставило точку в спорах об актерском составе: актриса Манни Л. Перес официально номинирована за «Лучшую актерскую игру» в роли Лусии Каминос.
Тем не менее часть аналитиков и рядовых игроков убеждена, что безоговорочного триумфа у блокбастера Rockstar может и не случиться, а за звание лучших проектов года развернется жесткая борьба. Серьезную конкуренцию новинке способны навязать свежая часть культового японского хоррора Resident Evil Requiem, получившая признание за атмосферу, а также масштабный ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time, обладающий колоссальным авторитетом среди критиков и аудитории.
Номинации и претенденты
Игра года
- 007: First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto VI
- Phantom Blade Zero
- Resident Evil Requiem
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Лучшая актёрская игра
- Анджела Сант-Альбано — Грейс Эшкрофт (Resident Evil Requiem)
- Лиам Макинтайр — Логан (Marvel's Wolverine)
- Мэнни Л. Перес — Лусия Каминос (Grand Theft Auto VI)
- Патрик Гибсон — Джеймс Бонд (007: First Light)
- Рахул Коли — Арджун Деврадж (Saros)
Лучший саундтрек и музыка
- Ace Combat 8: Wings of Theve
- Grand Theft Auto VI
- Mixtape
- Phantom Blade Zero
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Лучшая RPG
- Final Fantasy Resonance
- Fire Emblem: Fortune’s Weave
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
- The Blood of Dawnwalker
- Trails in the Sky 2nd Chapter
Лучшая игра с постоянной поддержкой
- ARC Raiders
- Final Fantasy XIV
- Fortnite
- No Man’s Sky
- The Witcher 3: Wild Hunt
Лидеры по числу номинаций среди издателей
- 12 номинаций: Nintendo
- 11 номинаций: Capcom
- 9 номинаций: Annapurna Interactive, PlayStation
- 8 номинаций: Rockstar Games, Xbox
- 7 номинаций: Bandai Namco
- 6 номинаций: Remedy Entertainment
- 5 номинаций: S-Game
- 4 номинации: CD Projekt RED, IO Interactive, Panic, Square Enix
Церемония награждения победителей The Game Awards 2026 состоится 10 декабря в прямом эфире.