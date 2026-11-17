Rockstar Games явно стремится максимально использовать период подготовки к релизу GTA 6, запустив серию масштабных праздничных акций. На протяжении последних недель в разных уголках Майами появлялись элементы, отсылающие к стилистике Vice City, а теперь студия решила пригласить в город популярных интернет-деятелей. Среди участников события оказались инфлюенсеры с огромной аудиторией — в том числе те, у кого более 80 миллионов подписчиков на YouTube. Большинству приглашённых было запрещено вести трансляцию, и, по имеющимся данным, лишь один немецкий стример получил особое разрешение. Благодаря его материалам можно заглянуть за кулисы этого загадочного мероприятия.

Само событие проходило в обстановке строгой секретности: гостей доставили на тщательно охраняемую площадку, которую назвали «Секретным гаражом». Там было создано пространство, вдохновлённое миром GTA 6: с автомобилями, характерными декорациями и баром, оформленным в стиле будущей игры. Одной из главных достопримечательностей стала зона от West Coast Customs, где на мониторах демонстрировались варианты покраски машин. Гости могли садиться в автомобили, стилизованные под GTA 6, фотографироваться и снимать видео. Все происходящее сопровождалось музыкой из саундтрека игры — Rockstar явно хотели, чтобы присутствующие хотя бы на мгновение почувствовали себя так, будто они действительно оказались в Vice City.

На мероприятии присутствовали и представители Rockstar Games, в частности Роб Нельсон, однако не всех из них удалось заметить во время трансляции. Сотрудники студии выступили с речью перед приглашёнными гостями, после чего среди присутствующих поползли слухи о неком сюрпризе. Впрочем, в чем именно он заключался — так и осталось неизвестным. Некоторые разработчики ожидали появления актёров, задействованных в GTA 6, однако ничего подобного в ходе освещения мероприятия замечено не было.

Rockstar Games весьма любопытно выстраивает атмосферу в преддверии выхода GTA 6. Вместо того чтобы ограничиваться традиционной рекламной кампанией, студия проводит мероприятия, позволяющие создателям контента буквально перенестись в игровой мир. Сама идея «Секретного гаража» выглядит отлично: автомобили, музыка и специально подобранные декорации идеально вписываются в тематику Grand Theft Auto.