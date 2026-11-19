Сообщение о том, что энтузиасту удалось запустить GTA 6 на ПК и добраться до первого меню, оказалось обманом. Публикация быстро разошлась по сети, вызвав обсуждение возможного прорыва в неофициальном запуске игры.
Для создания подделки использовали запись с меню GTA 6, на которую наложили интерфейс мониторинга производительности из демонстрации нативного ПК-порта GTA 5. В результате создавалось впечатление, будто новая игра действительно работает на компьютере, а показатели производительности подтверждают успешный запуск.
Однако никакого эксперимента с запуском GTA 6 на ПК не было. Заявления о расшифровке файлов PS5-версии, рекомпиляции и работоспособном слое совместимости оказались выдумкой.
Таким образом, история о первом успешном запуске GTA 6 на компьютере оказалась мистификацией. ПК-версия игры по-прежнему не представлена официально.
Кто то ждёт пятёрку с ENB и нескольким обновлёнными скриптам на королевскую платформу ? лично я не увидел нечего нового , всё тоже самое что и в прошлой части
с наступающим
Покажите мне лица тех, кто клоунов ставил на комменты, где говорилось, что это фейк.
Выйдет конечно, ещё вперёд официальной версии, сейчас все хакеры мира за это взялись, это для них дело чести теперь, ломануть и переделать на ПК-шную версию игру тысячелетия))