Сообщение о том, что энтузиасту удалось запустить GTA 6 на ПК и добраться до первого меню, оказалось обманом. Публикация быстро разошлась по сети, вызвав обсуждение возможного прорыва в неофициальном запуске игры.

Для создания подделки использовали запись с меню GTA 6, на которую наложили интерфейс мониторинга производительности из демонстрации нативного ПК-порта GTA 5. В результате создавалось впечатление, будто новая игра действительно работает на компьютере, а показатели производительности подтверждают успешный запуск.

Однако никакого эксперимента с запуском GTA 6 на ПК не было. Заявления о расшифровке файлов PS5-версии, рекомпиляции и работоспособном слое совместимости оказались выдумкой.

Таким образом, история о первом успешном запуске GTA 6 на компьютере оказалась мистификацией. ПК-версия игры по-прежнему не представлена официально.