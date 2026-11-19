Релиз Grand Theft Auto VI привел к рекордному росту интернет-трафика по всему миру и собрал миллионы зрителей на стриминговых платформах. Игра вышла по всему миру в полночь 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

По данным оператора интернет-обмена DE-CIX, вечером 18 ноября общая пропускная способность достигла исторического максимума в 33,03 терабита в секунду. В целом трафик в окне запуска игры оказался на 25% выше, чем в обычную неделю в начале года. Рекорды также фиксировались во время фазы предзагрузки. В среду вечером аномально высокий трафик был отмечен в Чикаго (1,22 Тбит/с), Нью-Йорке (2,44 Тбит/с), Мадриде (1,43 Тбит/с), Лиссабоне (79,9 Гбит/с), Дубае (1,25 Тбит/с), Сингапуре (627 Гбит/с) и Франкфурте (22,15 Тбит/с).

На Twitch игра обошла League of Legends и установила абсолютный рекорд по пиковым зрителям за всю историю платформы. За первые несколько часов после запуска на Twitch было просмотрено десятки миллионов часов контента, что эквивалентно более чем 1500 годам непрерывного просмотра.