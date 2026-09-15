Защита тайн GTA 6 или борьба с профсоюзами: Rockstar все же предстала перед судом из-за массового увольнения сотрудников

Похоже, уладить конфликтный вопрос миром ни у одной из сторон не вышло. В результате чего в Великобритании все же начались официальные слушания в трудовом трибунале по иску IWGB против Rockstar Games. Стороны представили свои аргументы по делу о увольнении 34 сотрудников осенью прошлого года, где ключевым аргументом защиты компании стала необходимость жесткой защиты секретов разработки Grand Theft Auto 6.

Позиция Rockstar Games строится на защите конфиденциальности. Представители студии заявили, что после масштабных утечек ранних материалов GTA 6 компания была вынуждена максимально ужесточить протоколы безопасности, сравнив свои наработки с коммерческой тайной уровня формулы Coca-Cola или технологий Apple. По данным работодателя, уволенные сотрудники обсуждали закрытые рабочие процессы в сервере профсоюза в Discord, объединявшем около 350 анонимных пользователей. Как утверждает Rockstar, в чатах присутствовали посторонние лица — бывшие сотрудники, представители компаний-конкурентов и профильный журналист, что привело к «утрате доверия».

В свою очередь, представители профсоюза IWGB и уволенные разработчики настаивают, что утечки послужили лишь предлогом для преследования за создание профсоюза в студии. В судебных документах утверждается, что руководство студии внедрило в закрытый сервер своего информатора, передававшего сведения отделу кадров. Массовые увольнения без предупреждения и конкретных индивидуальных обвинений произошли именно в тот момент, когда численность профсоюза вплотную приблизилась к 10-процентному порогу, необходимому для официального признания организации по британскому законодательству.

Трудовой трибунал планирует заслушивать показания свидетелей и аргументы сторон вплоть до 16 октября.

Стоит отметить, что данное разбирательство никоим образом не отразится на релизе Grand Theft Auto 6 и графике производства. Все таки масштаб трудового спора слишком локален для такого уровня игры. Тем не менее для руководства и коллектива студии необходимость погрязнуть в затяжных судебных тяжбах накануне релиза остается крайне неприятным фоном, особенно когда основные ресурсы команды должны быть сосредоточены на полировке игры и выпуске первых пострелизных патчей.